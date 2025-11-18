Niederbayern: Tödlicher Unfall bleibt mindestens einen Tag unbemerkt

Ein Mann kommt in Niederbayern mit seinem Wagen von der Straße ab und stürzt eine Böschung hinab. Doch von dem Unfall bekommt zunächst niemand etwas mit.
Ein tödlicher Autounfall ist in Niederbayern mindestens einen Tag unbemerkt geblieben. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Landwirt den zwischen mehreren Bäumen verkeilten Unfallwagen nahe Perasdorf (Landkreis Straubing-Bogen) am Montagvormittag. Nach Erkenntnissen der Ermittler war das Auto dort aber schon zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eine Böschung hinabgestürzt.