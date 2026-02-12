Niederbayern: Mumifizierte Leiche gefunden - Betrugsverdacht gegen Tochter
Polizisten finden Anfang Februar die mumifizierte Leiche einer alten Frau (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einem Haus in Niederbayern finden Polizisten Anfang Februar die mumifizierte Leiche einer alten Frau. Was bisher bekannt ist.

Nach dem Fund einer stark mumifizierten Leiche in einem Haus in Niederbayern wird wegen Betrugsverdachts gegen die Tochter der Toten ermittelt. Die Leiche habe schätzungsweise mehrere Jahre in dem Haus in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) gelegen, teilte die Polizei nach der Obduktion mit. Wie lang genau die Leiche vor dem Fund Anfang Februar in dem Haus lag, blieb unklar.

 

Ihre 82 Jahre alte Tochter soll weiter Rentenzahlungen der Frau erhalten haben. Kripo und Staatsanwaltschaft gingen deshalb dem Verdacht des Betrugs nach. Die Verdächtige begab sich laut Polizei inzwischen selbst in Behandlung einer Fachklinik.

Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der Mutter fanden sich demnach zunächst nicht. Eine genaue Ursache für den Tod der 1922 geborenen Frau machten die Ermittler aber ebenfalls nicht aus.

 