Nie wieder schwitzen bei über 30 Grad: Drei Frisuren, die an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen

Der Sommer scheint endlich da zu sein. Und mit ihm die zuweilen drückende Hitze, die einen oft ratlos vor dem Spiegel stehen lässt. Welche Frisuren sind nicht nur stylisch und modern, sondern auch praktisch und sorgen für die nötige Abkühlung? Hier kommen drei angesagte Frisuren, die 2024 voll im Trend liegen und perfekt für heiße Tage geeignet sind. Nie wieder schwitzen bei über 30 Grad!

Hoher Dutt (Top Knot)

Der hohe Dutt ist ein absoluter Favorit für den Sommer. Er hält die Haare zuverlässig aus dem Gesicht und vom Nacken fern, was an heißen Tagen für eine angenehme Erfrischung sorgt. Dieser Look ist besonders vielseitig und kann sowohl elegant als auch lässig gestylt werden. Ein lockerer, unordentlicher Dutt sorgt beispielsweise für einen entspannten Boho-Chic, der perfekt zu sommerlichen Festivals oder Strandpartys passt. Für formellere Anlässe, wie Sommerhochzeiten oder Abendveranstaltungen, kann der hohe Dutt auch straff und ordentlich gestylt werden und mit glitzernden Haarnadeln oder Perlenaccessoires aufgepeppt werden. Der Top Knot hat absolute "That Girl"-Vibes: Er verleiht seiner Trägerin eine natürliche Eleganz und betont unkompliziert ihre Schönheit.

Geflochtene Zöpfe (Boxer Braids)

Geflochtene Zöpfe, insbesondere Boxer Braids, sind nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker. Diese Frisur hält die Haare fest an Ort und Stelle, was besonders bei sportlichen Aktivitäten oder langen Tagen im Freien von Vorteil ist. Boxer Braids verleihen ihrer Trägerin einen coolen, sportlichen Look, der zu Casual-Outfits genauso gut passt wie zu stylischen Streetwear-Kombinationen. Die perfekte Frisur für einen entspannten Tag im Park, eine Fahrradtour oder einen Open-Air-Konzertbesuch.

Pferdeschwanz mit Schleife oder Scrunchie

Der Pferdeschwanz ist ein zeitloser Klassiker, der in diesem Sommer ein modisches Upgrade erhält. Ein hoher oder mittelhoher Pferdeschwanz, kombiniert mit einer stilvollen Schleife oder einem trendigen Scrunchie, sorgt für einen femininen, verspielten Look. Diese Frisur ist ideal für den Alltag und kann mühelos vom Büro in den Feierabend hineingetragen werden. Für einen entspannten Brunch mit Freundinnen oder einen Shopping-Tag in der Stadt eignet sich ein lockerer Pferdeschwanz mit einem farbenfrohen Scrunchie. Für ein Date oder ein abendliches Event bietet es sich an den Zopf mit einer süßen Schleife zu kombinieren, diese verleiht dem Look eine romantische Note.