Prinz William (42) hat den letzten Piloten der Luftschlacht um England im Zweiten Weltkrieg mit einem persönlichen Statement gewürdigt. John "Paddy" Hemingway starb am 17. März im Alter von 105 Jahren.

"Immer in Erinnerung bleiben"

Der britische Thronfolger schrieb am 18. März in seiner in den sozialen Medien veröffentlichten Hommage an Hemingway, dem letzten überlebenden Piloten der Luftschlacht von 1940: "Ich war traurig, als ich heute Morgen vom Tod von John 'Paddy' Hemingway hörte, dem letzten der 'Wenigen'. Wir verdanken Paddy und seiner Generation so viel für unsere heutigen Freiheiten." Der britische Thronfolger betonte: "Ihr Mut und ihre Opferbereitschaft werden uns immer in Erinnerung bleiben. Wir werden sie nie vergessen."

Lesen Sie auch

Wie die "Daily Mail" berichtete, diente der Verstorbene während des gesamten Zweiten Weltkriegs und war bis 1974 in der Royal Air Force. Dabei überstand er einige schwere Vorfälle nahezu unverletzt: Er wurde viermal abgeschossen, überlebte einen Flugzeugabsturz und wurde sogar von einem Baum gerettet, als sich sein Fallschirm nicht öffnete.

Sein hohes Alter erklärte der Kriegsveteran damit, dass er "ein glücklicher Ire" sei. Vielleicht wollte es das Schicksal so, dass er ausgerechnet am St. Patrick's Day, Irlands Nationalfeiertag, starb.

Williams Zeit in der Royal Air Force

Prinz William diente ebenfalls bei der Royal Air Force und absolvierte 2009 eine Ausbildung zum Such- und Rettungspiloten. Diese Funktion übte er drei Jahre lang aus.