Nicole Töpperwien: Was sagt ihr Mann Chris zum Playboy-Cover?

Nicole Töpperwien packt aus: Erst im "Playboy" und nun bei Instagram. Die aus "Goodbye Deutschland!" bekannte Auswanderin verrät, warum sie sich für das Magazin ausgezogen hat und was ihr Mann, Dschungelcamper Chris Töpperwien, zu den Nacktfotos sagt.
Nicole Töpperwien (35) ziert das Cover der Mai-Ausgabe des deutschen "Playboy". Die "Goodbye Deutschland!"-Protagonistin wollte mit den Fotos zeigen, dass sie ein "eigenständiger Mensch" ist - und nicht nur die Frau von Kultauswanderer und Dschungelcamper Chris Töpperwien (52). In einer Instagram-Story stellte sie sich nun den Fragen ihrer Follower zu dem Shooting.