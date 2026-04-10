Nicole Töpperwien: Was sagt ihr Mann Chris zum Playboy-Cover?

Nicole Töpperwien packt aus: Erst im "Playboy" und nun bei Instagram. Die aus "Goodbye Deutschland!" bekannte Auswanderin verrät, warum sie sich für das Magazin ausgezogen hat und was ihr Mann, Dschungelcamper Chris Töpperwien, zu den Nacktfotos sagt.

Nicole Töpperwien (35) ziert das Cover der Mai-Ausgabe des deutschen "Playboy". Die "Goodbye Deutschland!"-Protagonistin wollte mit den Fotos zeigen, dass sie ein "eigenständiger Mensch" ist - und nicht nur die Frau von Kultauswanderer und Dschungelcamper Chris Töpperwien (52). In einer Instagram-Story stellte sie sich nun den Fragen ihrer Follower zu dem Shooting.

"Wie findet es dein Mann, dass du im 'Playboy' bist?", lautete die erste Frage, die Nicole Töpperwien auf Instagram beantwortete. Chris habe sie bei ihrer Entscheidung immer unterstützt, sie "supportet und gefeiert". Es gebe auch keinen Grund, es nicht zu tun, sagte Nicole Töpperwien, sie sei schließlich eine "eigenständige Frau".

Da ihr die Meinung ihres Mannes aber wichtig ist, war sie erleichtert, dass er auf ihrer Seite ist. Chris Töpperwien findet die Fotos "genauso schön" wie sie selbst, sagte Nicole.

Warum Fotos für "Playboy"? Nicole Töpperwien "provoziert" gerne

Auf die Frage nach dem Grund für das Shooting sagte Nicole Töpperwien, dass sie gerne Sachen mache, die man von ihr nicht erwartet. Sie "provoziert gerne". Wer sie wirklich kennt, war aber nicht überrascht über die Fotos, verriet sie. Schließlich sei sie schon als Teenager Fan vom "Playboy" gewesen. Sie besaß Merchandising mit dem Bunny, dem ikonischen Hasenmaskottchen des Männermagazins. Vor den Aufnahmen war Nicole Töpperwien laut eigener Aussage "null aufgeregt".

Mit den Bildern ist Nicole Töpperwien "sehr zufrieden", obwohl sie beim Fototermin der "müdeste Mensch auf der ganzen Welt" gewesen sei. Sie litt unter Jetlag, weil sie aus ihrer Wahlheimat Los Angeles, wo sie mit Chris eine Bäckerei mit Café betreibt, nach Gran Canaria geflogen ist. Auf der Kanareninsel herrschte dann schlechtes Wetter, Außenaufnahmen waren nicht möglich.

So bereitete sich Nicole Töpperwien auf das "Playboy"-Shooting vor

Nicole Töpperwien berichtete auf Instagram außerdem, wie sich auf das Shooting vorbereitet hat. Eine Woche lang sei sie jeden Tag um 5 Uhr morgens ins Fitnessstudio gegangen. Zudem habe sie so gut es ging auf Zucker verzichtet, was als Betreiberin einer Bäckerei nicht leicht war.

Nicole Töpperwien verriet außerdem, dass sie vor fünf Jahren ihre Brüste vergrößern ließ. Die Operation bezeichnete sie als "beste Entscheidung meines Lebens". Sie habe es aber nur für sich selbst gemacht. Als Jugendliche sei sie gehänselt worden, weil sie "flach wie ein Brett" war. Heute interessieren sie negative Kommentare nicht mehr. Die Hater würden ohnehin "sehen, was sie sehen wollen". Sie bezeichnete Menschen, die im Netz Hass verbreiten als "arme Seelen".

Im Rahmen der Instagram-Fragestunde bestätigte Nicole Töpperwien zudem, was schon bekannt war. Die Folge von "Goodbye Deutschland!", die am heutigen Freitag bei VOX läuft, ist die letzte überhaupt mit den Töpperwiens. Seit 2012 begleitet die Sendung den Auswanderer und "Currywurst-Mann" Chris Töpperwien. Als Nicole ihn 2021 kennenlernte, wurde sie selbst Teil der Show. Im Mai 2022 feierten sie ihre Hochzeit in Los Angeles, im Dezember kam ihr Sohn zur Welt. Seither lebt die Familie mit inzwischen zwei Hunden in Kalifornien.