Nicole Schilling: „Manche Leute verdächtigen Soldaten, dass wir in den Krieg ziehen wollen“

Nicole Schilling ist seit August stellvertretende Generalinspekteurin der Bundeswehr. In ihrem ersten Interview spricht sie über die schwierige Personallage und über Aufbruchstimmung.
Anfang August hat Nicole Schilling einen neuen Posten angetreten. Sie ist nun stellvertretende Generalinspekteurin. Damit ist sie die erste Frau, die diesen Posten bekleidet - wie schon häufiger in ihrer Karriere. Gleich zu Beginn ihrer neuen Verwendung gibt es zudem eine weitere Besonderheit: Während Generalinspekteur Carsten Breuer im Urlaub ist, steht mit Schilling eine Frau an der Spitze der Streitkräfte. Auch das ist eine Premiere.