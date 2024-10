Nicole Scherzinger (46) trauert um Liam Payne (1993-2024), der mit der Boygroup One Direction weltberühmt wurde. Sie kannte ihn schon zu Beginn seiner großen Karriere und soll bis zu seinem Tod mit ihm in Kontakt gestanden sein. Scherzinger hat sich jetzt auf Instagram mit emotionalen Zeilen von dem Verstorbenen verabschiedet.

"Lieber Liam, ich werde die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, von der Geburt von One Direction vor fünfzehn Jahren bis vor ein paar Wochen, immer wertschätzen und in Erinnerung behalten", schreibt Scherzinger zu zwei Bildern, die sie mit Payne und der Sängerin Kelly Rowland (43) zeigen. Im August war mitgeteilt worden, dass das Trio als Jury im neuen Netflix-Format "Building the Band" zu sehen sein wird.

Payne und Scherzinger "teilten dieselbe Liebe und Leidenschaft für Musik"

"Wir teilten dieselbe Liebe und Leidenschaft für Musik und ich werde mich immer an die bedeutungsvollen und fröhlichen Gespräche erinnern, die wir hatten", schreibt Scherzinger weiter. Für sie sei es ein Segen gewesen, erst kürzlich mit Payne arbeiten zu können. Es sei jedoch schwierig zu verarbeiten, "dass du nicht mehr hier bist, aber ich bin dankbar, dass ich dein gütiges Herz, deine süße Seele und deinen Charakter gekannt habe". Payne habe in die Leben aller, die ihn wirklich kannten, "so viel Freude, Licht und Lachen" gebracht. Sie werde ihn vermissen und "in meinem Herzen tragen".

Nicole Scherzinger wurde nicht nur mit den Pussycat Dolls bekannt. Sie war neben Simon Cowell (65) einst im Rahmen der Show "The X Factor" auch daran beteiligt, dass die Boygroup One Direction schließlich gegründet wurde. Der Komponist Andrew Lloyd Webber (76), in dessen "Sunset Blvd." sie am St. James Theatre zu sehen ist, hat im Gespräch mit "Billboard" erzählt, dass Scherzinger Payne angeblich noch Textnachrichten an dem Tag geschickt habe, an dem der Sänger gestorben ist. Im Alter von nur 31 Jahren war Liam Payne in der vergangenen Woche in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires bei einem Sturz von einem im dritten Stock gelegenen Hotelbalkon ums Leben gekommen.