Nicole Kidman und Keith Urban: Trennung für Umfeld keine Überraschung

Die Trennung von Nicole Kidman und Keith Urban nach fast 20 Jahren Ehe schockiert Hollywood. Doch für das engste Umfeld des Country-Stars kam das Beziehungs-Aus offenbar nicht überraschend. Die Oscarpreisträgerin soll bis zuletzt um die Ehe gekämpft haben.
Das Ehe-Aus von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sorgt für Schlagzeilen. Das engste Umfeld der beiden überraschte die Trennung aber offenbar nicht. "Es war wirklich kein Geheimnis", verrät eine Quelle dem US-Magazin "People". Die Schauspielerin und der Country-Musiker würden "schon seit einiger Zeit getrennt leben". Für Menschen, die Keith Urban nahestehen, wirkte die Trennung sogar geradezu "unvermeidlich", heißt es weiter. Details wurden nicht genannt.