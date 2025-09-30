Nicole Kidman und Keith Urban: Trennung für Umfeld keine Überraschung

Die Trennung von Nicole Kidman und Keith Urban nach fast 20 Jahren Ehe schockiert Hollywood. Doch für das engste Umfeld des Country-Stars kam das Beziehungs-Aus offenbar nicht überraschend. Die Oscarpreisträgerin soll bis zuletzt um die Ehe gekämpft haben.

Das Ehe-Aus von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sorgt für Schlagzeilen. Das engste Umfeld der beiden überraschte die Trennung aber offenbar nicht. "Es war wirklich kein Geheimnis", verrät eine Quelle dem US-Magazin "People". Die Schauspielerin und der Country-Musiker würden "schon seit einiger Zeit getrennt leben". Für Menschen, die Keith Urban nahestehen, wirkte die Trennung sogar geradezu "unvermeidlich", heißt es weiter. Details wurden nicht genannt.

Die Familie steht zusammen Die Oscarpreisträgerin soll um die Ehe gekämpft haben. "Sie wollte das nicht. Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten", erklärt die Quelle gegenüber dem US-Magazin. Kidmans Schwester Antonia sei in dieser schweren Zeit "ein Fels in der Brandung" für die 58-Jährige. "Die gesamte Kidman-Familie ist zusammengekommen, um einander zu unterstützen", heißt es.

Kidman und Urban hatten 2006 geheiratet und bekamen zwei gemeinsame Töchter: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Zum letzten Mal wurde das Noch-Ehepaar im Juni gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen - bei einem FIFA Club World Cup Spiel zwischen Los Angeles Football Club und Esperance de Tunis in Nashville, Tennessee.

Liebevoller Instagram-Post zum Jubiläum

Wenige Tage später feierte das Paar seinen 19. Hochzeitstag. Kidman teilte am 25. Juni ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das sie innig an ihren Mann gekuschelt zeigt. "Alles Gute zum Jahrestag, Baby", schrieb sie damals. Wie ernst die Krise zu diesem Zeitpunkt wohl bereits war, ahnte niemand.

Beide kommen aus arbeitsintensiven Sommermonaten. Die Australierin drehte gerade in London die Fortsetzung von "Zauberhafte Schwestern" ("Practical Magic 2"), während Urban auf seiner "High and Alive World Tour" unterwegs war. Sein nächster Auftritt ist für den 2. Oktober in Hershey, Pennsylvania, geplant.

Das Geheimnis einer langen Liebe

Noch 2018 hatte Kidman im Interview mit "People" über das Erfolgsrezept ihrer Ehe gesprochen. "Ich denke, es geht darum zu wissen, dass man weiterhin zu dem beitragen muss, was wir das 'Wir' nennen", erklärte sie damals. Man müsse sich immer fragen: "Funktioniert das für uns?" Wenn man ein "Wir" erschaffe, gehöre das beiden gemeinsam. "Niemand sonst hat das. Es ist nur zwischen euch beiden."

Und Keith Urban schwärmte noch im April 2024 bei der 49. AFI Life Achievement Award Gala von seiner Frau, als diese geehrt wurde. Er lobte ihr "Herz und ihren Geist" und erinnerte sich, wie er sie zum ersten Mal traf: "Es fühlte sich an, als würde ich eine echte Prinzessin treffen." Trotz seiner Nervosität habe er den Mut aufgebracht, sie anzurufen, nachdem er ihre Telefonnummer auf einen kleinen Zettel gekritzelt hatte.

Die Nachricht über das Beziehungs-Ende wurde am 29. September bekannt - nur drei Monate nach dem 19. Hochzeitstag des einstigen Traumpaares. "TMZ" berichtete als erstes über die Trennung. Die beiden Stars oder deren Vertreter haben sich bislang nicht geäußert.