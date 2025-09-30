Nicole Kidman und Keith Urban: Große Liebesgeschichte ohne Happy End

Fast zwei Jahrzehnte galten Nicole Kidman und Keith Urban als glamouröses Traumpaar. Jetzt ist ihre Ehe Geschichte. Ein Rückblick auf eine Liebesgeschichte, die mit Blumen begann, durch Krisen ging und mit zwei Töchtern gesegnet war - aber kein Happy End fand.

Es war eine dieser Liebesgeschichten, wie Hollywood sie schreibt. Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57), beide in Australien aufgewachsen, trafen sich 2005 bei einer Gala in Los Angeles - tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Die Schauspielerin und der Country-Sänger tauschten Telefonnummern aus. Doch dann: vier Monate Funkstille, wie Kidman Jahre später bei Ellen DeGeneres (67) verriet. "Ich war so verknallt in ihn, und er war nicht interessiert an mir", erzählte sie.

Die romantische Geste, die alles änderte Was Urban dann tat, sollte Kidmans Herz endgültig erobern. Zu ihrem 38. Geburtstag im Juni 2005 stand er morgens um fünf Uhr vor ihrer Wohnung in New York - mit Gardenien in der Hand. "Da wusste ich: Das ist der Mann, den ich hoffentlich heiraten werde", sagte Kidman später dem "People"-Magazin. "Ich glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass er die Liebe meines Lebens war."

Nur ein Jahr später, im Juni 2006, heirateten die beiden in einer Zeremonie in Sydney, die das US-Magazin als "romantische Mischung aus Cinderella-Fantasie, katholischer Tradition und australischer Fröhlichkeit" beschrieb. Urban sang bei der Hochzeitsfeier seinen Song "Making Memories of Us" für seine frischgebackene Ehefrau. Die Gäste erhielten silberne Tiffany-Uhren mit der Gravur "A Moment in Time, June 25, 2006, Nicole & Keith".

Durch die Krise zur Stärke

Doch schon kurz nach der Märchenhochzeit folgte die erste Bewährungsprobe. Im Oktober 2006, nur vier Monate nach der Hochzeit, organisierte Kidman eine Therapie für Urban, der mit Alkoholproblemen kämpfte. Der Sänger ging für drei Monate in eine Entzugsklinik. "Ich war sehr, sehr gesegnet", sagte Urban 2014 im "Rolling Stone"-Interview über Kidmans drastischen Schritt, der ihm letztlich half.

Diese Krise schweißte das Paar zusammen. Bei einer Diskussion im Rahmen des South by Southwest-Festivals 2018 in Austin sagte Urban: "Ich hatte das Glück, eine sehr liebevolle Ehefrau zu haben. Nüchtern zu werden, hat mich kreativ befreit." Er gestand auch, dass er vor Kidman nicht gut in Beziehungen gewesen sei. "Das Einzige, was sich in meinem Leben verändert hat, ist, dass ich mehr und mehr zu der Person geworden bin, die ich sein wollte."

Familie und gemeinsame Rituale

2007 zogen Kidman und Urban nach Nashville, wo sie eine Farm erwarben. "Wir wollen nicht in einem abgeschotteten Anwesen leben", sagte Urban damals. Im Juli 2008 kam Tochter Sunday Rose (17) zur Welt, im Dezember 2010 folgte Faith Margaret (14), die von einer Leihmutter ausgetragen wurde.

Die Familie entwickelte eigene Rituale. "Das Beste, was unser Priester uns ganz früh in unserer Ehe sagte, war: 'Küsst euch immer zur Begrüßung und zum Abschied'", verriet Kidman 2019. "Es hält einen einfach verbunden." Das gemeinsame Lebensmotto des Paares lautete laut Urban: "Nichts zu verbergen und alles zu schützen."

Immer Seite an Seite

Urban verarbeitete seine Gefühle für Kidman in seiner Musik. Sein Album "Graffiti U" von 2018 war komplett von ihr inspiriert. In dem Song "Gemini" - benannt nach Kidmans Sternzeichen - sang er besonders direkte Zeilen über ihre Beziehung. "Ich zensiere seine Kunst nicht, wenn ich eine Muse dafür sein kann", sagte Kidman dazu in einem australischen Radio-Interview.

Kidman und Urban unterstützten sich gegenseitig bei ihren Karrieren. Bei ihren großen Momenten waren sie stets dabei - etwa bei Oscar-Verleihungen, Grammys, Country-Music-Awards, der Met Gala oder den Golden Globes.

Noch im Mai 2024 zeigten sich beide gemeinsam bei der Met Gala in New York. Kidman gestand damals, dass sie vor der berühmten Treppe immer noch nervös werde - aber sie überwinde die Nervosität, indem sie "meinen Mann an meiner Seite habe".

Das traurige Ende

Jetzt ist diese Liebesgeschichte zu Ende. Nach fast 20 Jahren Ehe haben sich Nicole Kidman und Keith Urban getrennt, wie eine Quelle dem "People"-Magazin bestätigte. "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung, und die gesamte Kidman-Familie ist zusammengekommen, um einander zu unterstützen", so die Quelle. Besonders bitter: "Sie hat gekämpft, um die Ehe zu retten." Kidman habe die Trennung nicht gewollt. Was genau zum Scheitern der Beziehung führte, ist nicht bekannt.