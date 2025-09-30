Nicole Kidman und Keith Urban: Große Liebesgeschichte ohne Happy End

Fast zwei Jahrzehnte galten Nicole Kidman und Keith Urban als glamouröses Traumpaar. Jetzt ist ihre Ehe Geschichte. Ein Rückblick auf eine Liebesgeschichte, die mit Blumen begann, durch Krisen ging und mit zwei Töchtern gesegnet war - aber kein Happy End fand.
Es war eine dieser Liebesgeschichten, wie Hollywood sie schreibt. Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57), beide in Australien aufgewachsen, trafen sich 2005 bei einer Gala in Los Angeles - tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Die Schauspielerin und der Country-Sänger tauschten Telefonnummern aus. Doch dann: vier Monate Funkstille, wie Kidman Jahre später bei Ellen DeGeneres (67) verriet. "Ich war so verknallt in ihn, und er war nicht interessiert an mir", erzählte sie.