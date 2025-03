Nicole Kidman: Schauspielerin will sich für das restliche Jahr eine Auszeit gönnen

1 Nicole Kidman ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Traumfabrik wegzudenken. Foto: IMAGO/NurPhoto

Nicole Kidman ist derzeit sowohl für Film- als auch Serien-Projekte so gefragt wie eh und je. Doch die arbeitsintensiven Monate zollen ihren Tribut - der Hollywoodstar wird vorerst eine Pause einlegen.











Hinter Nicole Kidman (57) liegen ereignisreiche und arbeitsintensive Monate. Die Schauspielerin war im vergangenen Jahr in gleich sechs Film- sowie Serien-Projekten zu sehen oder zu hören. Auf die Miniserie "Expats" folgte die romantische Komödie "A Family Affair", das vielbedachte Erotikdrama "Babygirl", ihre Synchronarbeit für den Animationsfilm "Spellbound", die Netflix-Serie "Ein neuer Sommer" und last but not least die zweite Staffel "Lioness". Bei diesem Pensum verwundert es nicht, dass Kidman nun eine längere Auszeit angekündigt hat.