Nicole Belstler-Boettcher: Verletzung kurz vor dem Dschungelcamp

Nicole Belstler-Boettcher hat sich kurz vor dem Start des Dschungelcamps verletzt: Beim Spaziergang ist sie über ihren Hund gestolpert und hat sich ein blaues Auge zugezogen. Sie nimmt das Missgeschick aber mit Humor.
Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) hat sich kurz vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp verletzt. In einer Instagram-Story berichtet sie, dass sie sich ein blaues Auge zugezogen habe. "Ich bin im Dunkeln über meinen Hund gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt", erzählt sie. Mit einem Augenzwinkern kommentiert die Schauspielerin: "Ich verletze mich schon, bevor ich überhaupt im Dschungel bin. Na, das wird ja was!"