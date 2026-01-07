Nicole Belstler-Boettcher: Verletzung kurz vor dem Dschungelcamp

Nicole Belstler-Boettcher hat sich kurz vor dem Start des Dschungelcamps verletzt: Beim Spaziergang ist sie über ihren Hund gestolpert und hat sich ein blaues Auge zugezogen. Sie nimmt das Missgeschick aber mit Humor.

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) hat sich kurz vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp verletzt. In einer Instagram-Story berichtet sie, dass sie sich ein blaues Auge zugezogen habe. "Ich bin im Dunkeln über meinen Hund gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt", erzählt sie. Mit einem Augenzwinkern kommentiert die Schauspielerin: "Ich verletze mich schon, bevor ich überhaupt im Dschungel bin. Na, das wird ja was!"

In der Bildunterschrift zu ihrer Story betitelt sich die die 62-Jährige als "der größte Schussel der Welt". Ihren Fans gab sie jedoch Entwarnung: Das blaue und geschwollene Auge bereite ihr keine Schmerzen. Sie verabschiedete sich mit den Worten: "Seid lieb zueinander".

Hat Respekt vor dem Dschungelcamp

Erst gestern wandte sich die Schauspielerin auf Instagram an ihre Fans und teilte einen neuen Beitrag. "Ich bin nicht nur mit Abstand die Älteste im Dschungelcamp (in genau zwei Monaten werde ich 63), ich brauche auch mal wieder am längsten für meinen Post", schrieb sie. Zugleich betonte sie, großen Respekt vor der bevorstehenden Herausforderung zu haben, und hoffe, diese mit Menschlichkeit und Authentizität meistern zu können.

Sie wird die Reise nach Australien ohne Familienbegleitung antreten. Ihre Tochter Thalia stecke derzeit mitten in der Klausurenphase, während ihre andere Tochter Lesja sich um ihren Enkel kümmere. Mutter Grit hingegen wird die Abenteuer ihrer Tochter von zu Hause aus vor dem Fernseher mitverfolgen.

"Dafür begleitet mich meine liebe Agentin Birgit Fischer-Höper und meine Freundin Gloria Viagra. Es wird wahrscheinlich das größte, spannendste und härteste Abenteuer meines Lebens, und ich bin jetzt schon so dankbar über die unfassbar liebevollen Nachrichten, die mich bisher erreicht haben."

RTL schickt sein Erfolgsformat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 23. Januar in die mittlerweile 19. Staffel. Das Finale der neuen Dschungelcamp-Staffel ist für den 8. Februar angesetzt.