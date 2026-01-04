Nicolas Maduro gestürzt: Trump spielt ein riskantes Spiel

Donald Trump will Venezuela nach dem Sturz Maduros als Protektorat führen. Die Frage bleibt, wie der US-Präsident das ohne Besatzungstruppen bewerkstelligen will.
George W. Bush ließ 42 Tage verstreichen, bevor er am 1. Mai 2003 auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln unter dem Banner „Mission accomplished“ den Sturz Saddam Husseins und das erfolgreiche Ende des Einsatzes im Irak verkündete. Donald Trump feierte nach nicht einmal 24 Stunden in Mar-a-Lago einen „historischen“ Sieg, wie ihn Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt habe.