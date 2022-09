Unglück in Neidlingen Todesursache des 75-Jährigen steht fest

Das Ehepaar, das am Mittwochnachmittag leblos in Neidlingen (Kreis Esslingen) gefunden wurde, hat offenbar eine zu hohe Konzentration an Kohlenstoffdioxid eingeatmet. Für den 75-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, die Frau ist mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.