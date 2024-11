Nicola Leibinger-Kammüller zur US-Wahl: „Meine größten Sorgen gelten internationalen Abkommen und der Ukraine“

1 Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller sagt, die Probleme des US-Mittelstands seien ähnliche wie in Europa. Foto: Jürgen Bach

Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller spricht nach der Wahl von Donald Trump von großen geopolitischen Sorgen, obwohl sich die wirtschaftlichen Aussichten für ihr Unternehmen bessern.











Link kopiert



Für den Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzern Trumpf sind die USA der wichtigste Einzelmarkt, noch vor Deutschland und China. Das Unternehmen ist dort seit 1969 aktiv, beschäftigt in den USA 1800 Mitarbeiter, die zuletzt für 800 Millionen Dollar Umsatz sorgten. Das Hauptquartier ist in Farmington (US-Bundesstaat Connecticut). Der Ausgang der US-Wahl hat für die Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller, die 1959 in Ohio geboren wurde, deshalb neben der politischen auch große wirtschaftliche Bedeutung.