Nicola Coughlan: Wow-Auftritt bei den BAFTA TV Awards in London

In Sachen Fashion macht Nicola Coughlan kaum jemand was vor. Auch bei den BAFTA TV Awards in London bezauberte sie wieder mit ihrem Look auf dem roten Teppich. Weniger erfolgreich war sie allerdings im Anschluss bei der Preisverleihung.

Zur Verleihung der BAFTA Television Awards 2025 sind am 12. Mai viele Prominente in die Southbank Centre's Royal Festival Hall in London gekommen. "Bridergerton"-Star Nicola Coughlan (38) erhielt für ihren auffälligen Look einmal mehr besonders viel Aufmerksamkeit. Die Schauspielerin zeigte sich elegant in einem Paillettenkleid mit dramatischen Blumenverzierungen am Ausschnitt. Einen Preis konnte sie allerdings nicht absahnen.

Sie kam in Begleitung ihrer Schwester

Die irische Schauspielerin war für ihre Rolle in "Big Mood" erstmals in der Kategorie Komödie nominiert. Sie rundete ihren Look, bestehend aus einem schwarzen, weiten Rock und weißem Oberteil, mit schwarzen Stilettos ab und band ihre blonden Locken zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen. Begleitet wurde sie an dem wichtigen Abend von ihrer geliebten Schwester Clodagh.

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Während Coughlan zwar in Sachen Stil punktete, hatten andere Kolleginnen und Kollegen bei den Preisen die Nase vorn: "Mr. Loverman" und "Mr. Bates vs. the Post Office" waren die Hauptgewinner der BAFTA TV Awards 2025. Die Netflix-Hitserie "Baby Reindeer", die mit acht Nominierungen führte, wurde letztlich mit einer Auszeichnung bedacht. Geehrt wurden auch "The Traitors", "Industry", "Gavin & Stacey: The Finale", "Wolf Hall: The Mirror and the Light" und "Shrinking.xxx".

Lennie James gewann den BAFTA als bester Schauspieler. Der BAFTA für die beste Schauspielerin ging an Marisa Abela. Um die Auszeichnung als beste internationale Serie konkurrierten Serien wie "Shōgun", "True Detective: Night Country", "Say Nothing" und "Colin From Accounts", wobei "Shōgun" die Trophäe gewann.