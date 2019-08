1 Nico Rosberg nahm die Unterbrechung mit Humor Foto: AFP

Eltern kennen das: Man will eine Aufgabe konzentriert beenden – da platzen die Kinder herein und an Arbeit ist nicht mehr zu denken. Dass auch Promis nicht davor gefeit sind, musste nun Nico Rosberg erfahren

Monaco - 2016 gab der ehemalige Formel 1-Fahrer Nico Rosberg völlig überraschend sein Karriereende bekannt, kurz nachdem er seinen ersten Weltmeistertitel erringen konnte. Seitdem widmet er sich seiner Familie und ist als Investor, Manager und TV-Experte tätig. Auf seinem privaten YouTube-Kanal veröffentlicht der 34-Jährige Analysen zu Formel 1-Rennen und Ausschnitte aus seinem Privatleben.

Mit seiner Frau Vivian hat er eine zweijährige und eine vierjährige Tochter. Mitten in einer Analyse zum Formel-1-Rennen in Ungarn am vergangenen Wochenende kam nun seine große Tochter in das Zimmer und führte ihre Zauberkünste vor. Im Video sehen Sie, wie der Wahl-Monegasse auf den Auftritt der vierjährigen Alaïa reagiert hat: