1 Nico Legat hat offen über seine Alkoholexzesse gesprochen. Foto: ddp/Geisler/Nicole Kubelka

Nico Legat, der Sohn des ehemaligen Fußballprofis Thorsten Legat, hat sich nach einem "schweren Rückfall" in die Alkoholsucht Hilfe gesucht. Er will die Vergangenheit hinter sich lassen.











Eine spekulierte Trennung von Neu-Freundin Nina-Kristin (43, bekannt aus "The 50") stecke nicht hinter seiner aktuellen Abwesenheit in den sozialen Medien, stellte Nico Legat (27) jetzt gegenüber RTL klar. Er habe sich am 5. Mai in eine Suchtklinik einweisen lassen.