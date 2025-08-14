Reaktionen zum Woltemade-Poker: „Das grenzt an Erpressung. Absolute Frechheit. Niemals nachgeben.“

Von angesäuert bis belustigt: Die Wechselgerüchte um Woltemade zum FC Bayern beschäftigen die Fans beider Clubs. Gut kommt eigentlich niemand weg, zeigt ein Blick ins Netz.

Spätestens am 1. September, wenn das Transferfenster für diesen Sommer schließt, ist klar: Spielt Nick Woltemade in dieser Saison, die dann schon begonnen haben wird, beim FC Bayern München – oder bleibt er in Stuttgart. Die Verantwortlichen an der Mercedesstraße wollen schneller Klarheit, wie Alexander Wehrle im Gespräch mit unserer Zeitung zuletzt betonte. Die Bayern-Verantwortlichen haben den Transfer eigentlich begraben, baggern aber irgendwie weiter am 23-jährigen Stürmer – und dessen Berater befeuert das Ganze. Einige Spieler scheinen derweil genervt vom Woltemade-Wechselpoker. Am Mittwoch soll es zwischen den Vereinsspitzen nochmals ein virtuelles Treffen gegeben haben.

Irgendwie scheinen alle Seiten bei dem Hin und Her der vergangenen Wochen nicht gut wegzukommen. So sehen es zumindest die Fans. Entweder weil sie dem VfB vorwerfen, zu mauern, oder weil sie das Gebaren des FC Bayern und des Woltemade-Lagers nicht gutheißen. Ein Blick ins Netz:

Lesen Sie auch

Dieser VfB-Fan findet es gut, dass sich der Club aus Cannstatt „wehr(l)t“ gegen die vermeintlich nicht ganz seriösen Avancen, die die Bayern Woltemade gemacht haben.

Er sieht das ähnlich:

Unsere Empfehlung für Sie Nick Woltemade vom VfB Stuttgart So weit liegen der VfB und die Bayern auseinander Der Pokalsieger bleibt bei seiner harten Linie und der Wechsel des Nationalspielers droht zu platzen. Wir nennen Details zum Transferpoker.

Im Kino läuft der Nachfolger von „Schuh des Manitu“ und die Fußball-Bundesliga hat ebenfalls eine Sommer-Komödie zu bieten. Eins davon sei deutlich lustiger, befindet dieser Zuseher:

Besonders viel Häme und Unverständnis gibt es für Woltemade-Berater Danny Bachmann:

Dass von Bayern-Fans immer wieder die Leihe von Torhüter Alexander Nübel in die Debatte mit eingebracht wird – dieser Fan hat dazu eine klare Meinung:

Das Wort „rumheulen“ fällt im Zusammenhang mit dem Bayern-Anhang öfters.

Die harte Haltung der VfB-Verantwortlichen findet Zustimmung, jedenfalls bei diesem Fan:

Sind mehr als 50 Millionen an Ablöse zu viel für den Shootingstar der abgelaufenen Saison? Die Meinungen gehen auseinander, je nachdem, ob man es mit den Bayern oder dem VfB hält:

Unter Bayern-Fans kursiert auf X der Hashtag #freewoltemade. Einige wenige Nutzer sehen den 23-Jährigen in den „Klauen“ des VfB.

Derselbe User schreibt in einem weiteren Beitrag: „In Stuttgart sitzt gerade ein 23-jähriger junger Mann, der gegen seinen Willen seit mehreren Wochen festgehalten wird.“ Welchem Verein er zugeneigt ist, ist offensichtlich. Bei ihm auch:

Teils kursieren Bilder, die offensichtlich mit KI erstellt wurden. Bei diesem Beitrag ist das nicht ganz klar:

Dieser Beobachter macht das ganz große Fass auf – und übt heftige Kritik am Business Fußball im Allgemeinen:

Der VfB und seine Transfers: Schon im vergangenen Sommer gab es da einen „Vorfall“. Dieser Fan hat ihn nicht vergessen:

Die VfB-Ultras boykottieren den Supercup an diesem Wochenende. Dieser Fan hingegen geht hin – und ist froh darüber:

Brisanz bekommt der Woltemade-Poker in dieser Woche auch, weil die beiden beteiligten Clubs im Supercup – dem Duell Meister gegen Pokalsieger – aufeinandertreffen. Das Spiel findet in der Stuttgarter MHP-Arena statt, Anpfiff am Samstag ist um 20.30 Uhr.