1 Nick Woltemade wird von seinem Trainer Eddie Howe in den höchsten Tönen gelobt. Foto: IMAGO/Shutterstock/IMAGO/Richard Lee/Shutterstock

Vier Tore in sechs Ligaspielen: Nick Woltemade startet in England durch. Trainer Howe lobt besonders seine Einstellung – und sieht noch weiteres Potenzial.











Link kopiert



Große Worte für Nick Woltemade: Nach seinem Top-Start bei Newcastle United hat Trainer Eddie Howe den Fußball-Nationalstürmer in hohen Tönen gelobt. „Wir sind sehr zufrieden mit Nick. Auf und neben dem Platz ist er erstklassig. Die Art und Weise, wie er sich verhält, wie er mit dem Wechsel umgegangen ist, wie er seine Teamkollegen aufgenommen hat“, sagte der Coach des englischen Premier-League-Clubs über den 85-Millionen-Euro-Neuzugang vom VfB Stuttgart.