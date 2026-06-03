Nick Pasqual : How I Met Your Mother-Darsteller Nick Pasqual muss 32 Jahre in Haft

Ein Gericht in Kalifornien hat den Schauspieler Nick Pasqual zu 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Der "How I Met Your Mother"-Darsteller hatte seine Freundin 2024 mit mehr als 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt.

Am Dienstag erging an einem Gericht im kalifornischen San Fernando das Urteil: Schauspieler Nick Pasqual (36) wurde zu einer Haftstrafe von 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Pasqual, der unter anderem in einer Folge der Erfolgsserie "How I Met Your Mother" zu sehen war, hatte 2024 seine damalige Lebensgefährtin, die Make-up-Artistin Allie Shehorn, mit zahlreichen Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Das berichtet unter anderem die "Los Angeles Times".

Eine Geschworenenjury hatte den 36-Jährigen bereits im vergangenen Monat schuldig gesprochen - unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Einbruchs. Hinzu kam laut der Staatsanwaltschaft von Los Angeles County die Feststellung schwerer Körperverletzungen im Kontext häuslicher Gewalt, auch mit einem Messer. Die Vorwürfe erstreckten sich über einen Zeitraum von Januar bis Mai 2024.

Mehr als 20 Messerstiche

Pasqual will gegen das Urteil in Berufung gehen. Über seine Vertreter ließ er gegenüber "Entertainment Weekly" eine Stellungnahme verbreiten, in der er sich "zutiefst betrübt" über alles im Zusammenhang mit dem Fall zeigte. Er wünsche allen Betroffenen "Heilung und Frieden" und wolle sich künftig auf "Nüchternheit, Genesung, Verantwortung und ein respektvolles Berufungsverfahren" konzentrieren.

Nach Darstellung der Ermittler drang Pasqual am frühen Morgen des 23. Mai 2024 gegen 4:30 Uhr in das Haus von Shehorn ein und stach mehr als 20 Mal auf sie ein. Anschließend floh er und wurde kurz darauf an einem Grenzkontrollpunkt im US-Bundesstaat Texas festgenommen.

Wenige Tage vor der Tat war Pasqual nach einem früheren Vorfall gegen eine Kaution von 50.000 Dollar aus der Haft entlassen worden. Shehorn hatte zudem kurz zuvor eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt und darin sexuelle wie körperliche Übergriffe geschildert. Erst in der vergangenen Woche reichte sie auch eine Zivilklage gegen Pasqual ein, unter anderem wegen sexueller Übergriffe, Körperverletzung und Fahrlässigkeit.

Knapp überlebt

Shehorn überlebte den Angriff schwer verletzt. Eine Mitbewohnerin fand sie und alarmierte die Rettungskräfte. Die Make-up-Artistin musste notoperiert werden und verbrachte mehrere Tage auf der Intensivstation. Im Prozess sagte sie mit sichtbaren Narben an Armen und Hals selbst gegen ihren früheren Partner aus.

Nick Pasqual und Allie Shehorn sollen sich 2022 am Set des Zack-Snyder-Films "Rebel Moon" kennengelernt haben, wo er als Komparse und sie als Make-up-Artistin arbeitete. Als Schauspieler trat Pasqual 2011 in einer Folge von "How I Met Your Mother" auf; zu seinen weiteren Arbeiten zählen kleinere Rollen sowie eine Produzententätigkeit bei der Web-Comedyserie "National Day Riff".