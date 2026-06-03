Nick Pasqual : How I Met Your Mother-Darsteller Nick Pasqual muss 32 Jahre in Haft

Ein Gericht in Kalifornien hat den Schauspieler Nick Pasqual zu 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Der "How I Met Your Mother"-Darsteller hatte seine Freundin 2024 mit mehr als 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt.
Am Dienstag erging an einem Gericht im kalifornischen San Fernando das Urteil: Schauspieler Nick Pasqual (36) wurde zu einer Haftstrafe von 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Pasqual, der unter anderem in einer Folge der Erfolgsserie "How I Met Your Mother" zu sehen war, hatte 2024 seine damalige Lebensgefährtin, die Make-up-Artistin Allie Shehorn, mit zahlreichen Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Das berichtet unter anderem die "Los Angeles Times".