Nick Hogan über Vater Hulk Hogan: Er wird immer mein Held sein

Hulk Hogan (1953-2025) ist am 24. Juli 2025 im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Sohn Nick Hogan, der am 27. Juli 35 Jahre alt wurde, hat an seinem Geburtstag seinen Vater bei Instagram gewürdigt. Zu einer Bilderreihe mit dem Wrestling-Star schrieb er: "Vielen Dank an alle, die sich in den letzten Tagen gemeldet und mich getröstet haben. Das bedeutet mir wirklich sehr viel." So viele nette Worte und Geschichten über das Leben seines Vaters zu hören, "über seine Interaktionen und Erfahrungen mit allen, war unglaublich und tröstlich".

Nick Hogan würdigt seinen Vater als "Mentor und besten Freund"

Weiter heißt es in seiner Botschaft: "Mein Vater war der unglaublichste Mensch, den ich je gekannt habe und wird immer mein Held sein. Er war der gütigste, liebevollste und erstaunlichste Vater, den man sich wünschen kann. Ich fühle mich so gesegnet, den besten Vater der Welt gehabt zu haben. Er war nicht nur der beste Vater, sondern auch mein Mentor und mein bester Freund. Er war immer mein bester Freund, und ich liebe ihn und vermisse ihn mehr, als ich jemals erklären könnte." Er habe in den letzten Jahren viel Zeit mit seinem Vater verbracht, nachdem er zurück nach Florida gezogen sei, und er sei dankbar für diese Erinnerungen, erklärte Nick Hogan.

Sein Vater werde nun immer über ihn wachen und er werde sich immer an die Lektionen und Ratschläge erinnern, die er ihm gegeben habe, und so weitermachen, dass er weiß, dass sein Vater stolz auf ihn sein würde.

Am Ende richtet Nick Hogan die Worte direkt an den Verstorbenen: "Danke, dass du der beste Vater der Welt warst, und danke, dass du mein bester Freund warst. Ich liebe dich so sehr, Big Dog, und ich werde dich immer vermissen."

"Er ist jeden Tag bei uns"

Nick Hogans Frau Tana Lea (37) kommentierte den Beitrag mit: "Ich liebe dich so sehr. Dein Vater liebte dich mehr als alles andere. Er strahlte jedes Mal, wenn er in deiner Nähe war. Wir werden ihn nie vergessen, er ist jeden Tag bei uns."

In einem eigenen Instagram-Post richtete sie ihre Geburtstagswünsche an ihren Mann: "Alles Gute zum Geburtstag! Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, deine Frau zu sein. Ich weiß, diese Woche war schrecklich, aber ich verspreche, immer an deiner Seite zu bleiben und zu helfen, deinen Vater stolz auf uns zu machen."

Hulk Hogans Ehefrau Sky Daily gratulierte ihrem Stiefsohn ebenfalls bei Instagram und erinnerte dabei gleichzeitig an ihren Ehemann: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Wir lieben dich so sehr. Dein Vater hätte nicht stolzer auf den Sohn sein können, der du bist... loyal, liebevoll, fleißig und immer da, wenn es am wichtigsten ist. Die Stärke und das Herz, das du die ganze Zeit bewiesen hast, bedeutet mir mehr, als ich sagen kann. Ich bin so dankbar für dich, und ich weiß, dass Terry jeden Tag dasselbe empfunden hat."

Hogan, dessen bürgerlicher Name Terry Bollea lautete, war insgesamt dreimal verheiratet. Von 1983 bis 2009 war er mit Linda Hogan verheiratet, mit der er zwei Kinder hat: Tochter Brooke (37) und Sohn Nick. Seine zweite Ehe mit Jennifer McDaniel dauerte von 2010 bis 2021. Mit Sky Daily war er seit 2023 verheiratet.

Hulk Hogan begann seine Karriere im professionellen Wrestling in den 1970er-Jahren und gilt heute als einer der Wegbereiter für die weltweite Popularität des Sports. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Wrestlern aller Zeiten. Auch als Schauspieler war Hogan aktiv, unter anderem übernahm er die Hauptrolle in der 90er-Jahre-Serie "Thunder in Paradise".