1 Seine Kamera hat Nick Alfieri fast immer mit dabei. Foto: Svenja Sabatini

Seit dieser Saison ist Nick Alfieri Teil der Stuttgart Surge. Warum der Videograf bekannter ist als die Spieler und wie er versucht, dies zu ändern.









Beim American Football ist meist der Quarterback der Star des Teams. Nicht so jedoch bei den Stuttgart Surge. Hier steht der Star nicht auf dem Spielfeld, sondern am Seitenrand und hat keinen Helm auf, sondern eine Kamera in der Hand. Die Rede ist von Nick „Nalf“ Alfieri.