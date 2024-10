Nichts, was sie nicht tun konnte: Obama, Biden, Clinton: US-Präsidenten verabschieden Ethel Kennedy

1 Joe Biden neben Barack Obama und Bill Clinton (v.l.n.r.) während einer Trauerfeier für Ethel Kennedy. Foto: imago images/ABACAPRESS/Pool

Bei einer Trauerfeier in Washington, D.C. haben sich unter anderem die drei US-Präsidenten Barack Obama, Joe Biden und Bill Clinton von Ethel Kennedy verabschiedet.











Zahlreiche Mitglieder der Kennedy-Großfamilie haben sich am 16. Oktober während einer Trauerfeier in der Cathedral of St. Matthew the Apostle in Washington, D.C. von Ethel Kennedy (1928-2024) verabschiedet. Anwesend waren auch zahlreiche Freunde der Menschenrechtsaktivistin und Witwe von Robert F. Kennedy (1925-1968) sowie politische Prominenz.