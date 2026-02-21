Die Polizei von Norfolk hat die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor offenbar tagelang geplant - und wusste dabei genau, dass der Zugriff auf seinen Geburtstag fallen würde. Im Polizeirevier bekam der Ex-Herzog ausgerechnet Yorkshire Tea serviert.
Bei der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde offenbar nichts dem Zufall überlassen. Wie "The Sun" berichtet, plante die Polizei von Norfolk die Razzia tagelang im Voraus - und wusste dabei genau, dass sie den ehemaligen Herzog von York ausgerechnet an seinem Geburtstag in Gewahrsam nehmen würde.