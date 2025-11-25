Nichtraucherschutzgesetz: Lucha tritt vor die Bürger zum Rapport

Nicht alle Vorschläge des Bürgerforums sind im Entwurf zum Nichtraucherschutzgesetz eingeflossen. Der Gesundheitsminister erklärt nun, warum das so ist.
Es ist das erste mal gewesen, dass ein Bürgerforum im Vorfeld daran beteiligt worden ist, ein Gesetz zu verfassen. 50 Männer und Frauen aus Baden-Württemberg hatten sich intensiv darüber Gedanken gemacht, wie der Nichtraucherschutz in Zukunft geregelt werden soll. Ein Teil der Vorschläge wurde übernommen, andere nicht. An diesem Dienstag nun hat sich Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) den Zufallsbürgern zum Gespräch gestellt um die Entscheidung zu begründen.