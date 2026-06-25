Nichtraucherschutz in BW: Dienstaufsichtsbeschwerde ohne Folgen für Palmer

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Tübingens OB Boris Palmer bleibt folgenlos. Ein Teilerfolg in seinem Kampf gegen das seiner Ansicht nach unausgegorene Nichtraucherschutzgesetz.

Für den Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde keine weiteren Konsequenzen. Dies teilte das Regierungspräsidium (RP) Tübingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ein Bürger hatte sich zuvor nach Aussagen Palmers zur Durchsetzung des neuen Nichtraucherschutzgesetzes in Baden-Württemberg beschwert. In Palmers Augen ist der Gesetzestext um das Rauchverbot an Bushaltestellen derart unscharf, dass er solche Vergehen in Tübingen gar nicht ahnden will.

Unsere Empfehlung für Sie Nichtraucherschutz in BW Soll das der Bürokratieabbau sein? Das neue Nichtraucherschutzgesetz lässt Kommunen ratlos zurück. Wenn Bürokratieabbau so aussieht, braucht die Landesregierung Hilfe. „Nach Prüfung der Dienstaufsichtsbeschwerde gegenüber Herrn Oberbürgermeister Boris Palmer sind wir zu dem Schluss gelangt, dass keine aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen sind“, sagte eine RP-Sprecherin. Zur Begründung teilte das RP mit, dass gegenüber Bürgermeistern „mangels Vorliegen einer Dienstaufsicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde ohnehin nicht statthaft“ sei; als direkt gewählter OB habe Palmer gar keine Dienstvorgesetzten.

Palmers Aussagen würden sich auf Grenzfälle beziehen

Aber auch gegen die Stadt Tübingen, die womöglich hätte belangt werden können, seien derzeit keine Maßnahmen zu ergreifen. Laut Regierungspräsidium komme die Stadt dem Vollzug zumindest insoweit nach, als sie Hinweise an Bushaltestellen anbringt.

„Das Regierungspräsidium geht – trotz der Aussagen von Herrn Palmer – davon aus, dass das Gesetz jedenfalls insoweit vollzogen wird, als ein Verstoß gegen das Landesnichtrauchergesetz eindeutig ist“, so die Sprecherin. Das RP verstehe die Aussage des Tübinger Oberbürgermeisters dahingehend, dass er sie auf Grenzfälle beziehe, in denen die räumliche Reichweite des gesetzlichen Rauchverbots im Einzelfall klärungsbedürftig sein kann.

Sozialminister will Anwendungshinweise aktualisieren

Konkret geht es bei dem ganzen Streit um die Frage: Wo beginnt eine Haltestelle, wo hört sie auf? Im Gesetz ist von der „erwartbaren Länge“ des Fahrzeugs die Rede – und das ist Palmer und anderen Kritikern, wie auch Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU), zu schwammig.

Das Sozialministerium hat auf die Kritik bereits reagiert. Der Sozial- und Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) versprach vergangene Woche, mit aktualisierten Anwendungshinweisen zum Nichtraucherschutz mehr Klarheit zu schaffen. Palmer reagierte prompt, dies löse die Probleme nicht: „Weder die Raucher noch die Bürger laufen mit einem Zollstock herum.“