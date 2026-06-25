Nichtraucherschutz in BW: Dienstaufsichtsbeschwerde ohne Folgen für Palmer

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Tübingens OB Boris Palmer bleibt folgenlos. Ein Teilerfolg in seinem Kampf gegen das seiner Ansicht nach unausgegorene Nichtraucherschutzgesetz.
Für den Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde keine weiteren Konsequenzen. Dies teilte das Regierungspräsidium (RP) Tübingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ein Bürger hatte sich zuvor nach Aussagen Palmers zur Durchsetzung des neuen Nichtraucherschutzgesetzes in Baden-Württemberg beschwert. In Palmers Augen ist der Gesetzestext um das Rauchverbot an Bushaltestellen derart unscharf, dass er solche Vergehen in Tübingen gar nicht ahnden will.