Nichtraucherschutz: Änderungen beim Rauchverbot reichen Boris Palmer nicht aus

Das Nichtraucherschutzgesetz gilt erst seit Wochen – doch die Kritik der Kommunen ist laut. Gesundheitsminister Hildenbrand will nun nacharbeiten - aber Boris Palmer reicht das nicht.
Kaum ist das neue Nichtraucherschutzgesetz in Kraft, steht es schon in der Kritik. Seit dem 1. Juni gelten in Baden-Württemberg strengere Regeln – doch vor allem in den Kommunen stößt das Gesetz auf wenig Gegenliebe. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) bezeichnet es als nicht praktikabel, der Stuttgarter Frank Nopper (CDU) kritisiert es als „kein sehr ausgereiftes und praxistaugliches Werk der Gesetzgebungskunst“.