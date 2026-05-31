Nichtrauchergesetz an Haltestellen: Rauchverbot? Viel Glück an der Bushaltestelle

Das vom 1.Juni an verschärfte Nichtraucherschutzgesetz im Südwesten ist eigentlich eine gute Idee. Die Regeln für Bushaltestellen sind aber kaum praktikabel, sagt Andreas Geldner.
Zumindest laut Gesetz herrschen von Montag, 1. Juni an, an allen Nahverkehrshaltestellen in Baden-Württemberg eindeutige Verhältnisse. Rauchen ist verboten – Punkt. Solche Klarheit hat sich bei Rauchverboten in der Vergangenheit bewährt. Sie erspart Diskussionen. Und in Freizeiteinrichtungen beispielsweise, die nun ebenfalls in schärfere Regelungen einbezogen sind, ist das hilfreich.