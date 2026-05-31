Nichtrauchergesetz an Haltestellen: Rauchverbot? Viel Glück an der Bushaltestelle

Das vom 1.Juni an verschärfte Nichtraucherschutzgesetz im Südwesten ist eigentlich eine gute Idee. Die Regeln für Bushaltestellen sind aber kaum praktikabel, sagt Andreas Geldner.

Zumindest laut Gesetz herrschen von Montag, 1. Juni an, an allen Nahverkehrshaltestellen in Baden-Württemberg eindeutige Verhältnisse. Rauchen ist verboten – Punkt. Solche Klarheit hat sich bei Rauchverboten in der Vergangenheit bewährt. Sie erspart Diskussionen. Und in Freizeiteinrichtungen beispielsweise, die nun ebenfalls in schärfere Regelungen einbezogen sind, ist das hilfreich.

Regulierung als zweischneidiges Schwert Aber Regulierung ist ein zweischneidiges Schwert, wenn erstens ihr Geltungsbereich nicht abzugrenzen ist und zweitens niemand eine Kontrolle gewährleisten kann. So ist das jetzt an den Bushaltestellen. Während Haltestellen im Schienenverkehr klare Begrenzungen haben und von Sicherheitsdiensten überwacht werden, steht im Busverkehr oft nur ein Schild in der Landschaft oder auf dem Gehweg. Leute mit qualmenden Zigaretten halten sich hier auf, die gar nicht einsteigen wollen.

Deutschland ist nicht arm an Vorschriften. Warum regelt man also etwas, was per Gesetz gar nicht eindeutig zu regulieren ist? Das kann am Ende kontraproduktiv sein, wenn es neue Unklarheiten und Konflikte provoziert. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenigstens die Haltestellen auf Gehwegen auszunehmen? Staatliche Regeln nur als Symbol untergraben deren Akzeptanz und Glaubwürdigkeit.

Bushaltestellen sind auch auf Gehwegen

Die Hoffnung auf klare Verhältnisse, die das Landesnichtrauchergesetz ja auf anderen Gebieten sinnvollerweise schafft, kann man an den meisten Bushaltestellen begraben. Wartende Fahrgäste werden sich trotz aller Hinweisschilder wohl auch künftig zurückhalten, bevor sie sich in Diskussionen verwickeln, wo das Verbot genau gilt. Und so bleibt am Ende die Frage: Was bringt hier also ein Gesetz? Im Zweifelsfall geht es wie bisher um gesunden Menschenverstand und die gegenseitige Rücksichtnahme.