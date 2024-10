Traumhochzeit in Venedig: Nichte von Wolfgang Grupp heiratet „Höhle der Löwen“-Star

Traumhochzeit in Venedig: In der romantischen Lagunenstadt haben sich die schwäbische Unternehmerin und der bekannte Investor Georg Kofler das Ja-Wort gegeben.

In einer goldschimmernden Hochzeitsgondel schippern sie in den Hafen der Ehe: Die schwäbische Unternehmerin Isabel Grupp (38) und der bekannte Investor Georg Kofler (67) haben sich in der romantischen Lagunenstadt Venedig das Ja-Wort gegeben. Die Nichte von Wolfgang Grupp, dem langjährigen Trigema-Eigentümer, und der einstige ProSieben-Chef, bekannt aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, sind seit zwei Jahren ein Paar – am vergangenen Freitag krönten sie ihre Liebe.

Auf Instagram lässt die Unternehmerin aus Trochtelfingen auf der schwäbischen Alb alle an ihrem Liebesglück teilhaben. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. We said Yes“, heißt es unter ihrem aktuellsten Beitrag auf der Internetplattform. Auch Kofler bringt seine Gefühle zum Ausdruck: „Meine Isabel. Mein Lebensglück. Ich fühle mich vom Schicksal privilegiert, mit dieser wunderbaren Frau mein Leben teilen zu dürfen.“

Dazu postet das Paar Fotos von der märchenhaften Trauung. So schön kann Liebe sein: Innig umschlungen und übers ganze Gesicht strahlend gleitet das Hochzeitspaar in einer Gondel durch die Kanäle bis zum Standesamt im Palazzo Cavalli. Hand in Hand geht es dann zum Traualtar, wo ein italienischer Standesbeamter auf sie wartete.

Traumhochzeit in Venedig

Grupp trägt einen weißen Jumpsuit mit tiefem V-Ausschnitt und transparenten Details, Kofler einen dunkelblauen Anzug mit crémefarbenem Einstecktuch und einer silbernen Krawatte. An der Zeremonie nehmen nur enge Familienmitglieder und Freunde teil. Im Netz freuen sich aber noch viel mehr mit dem Paar. Zu den Gratulanten gehört auch Bonita Grupp, die mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior seit Anfang des Jahres an der Spitze von Trigema steht.

Isabel Grupp führt gemeinsam mit ihrem Vater Johannes Grupp das Familienunternehmen Plastro Mayer in Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb. Ob bei Kabeln, im Kühlschrank oder in Produkten wie Staubsaugern, Kaffeemühlen oder Spielesets – die Kunststoffteile des Mittelständlers mit rund 250 Beschäftigten sind nahezu in jedem deutschen Haushalt zu finden. Zu den Kunden gehören bekannte Firmen wie Stihl, Kärcher, Liebherr, Miele, aber auch Festool oder Hansgrohe. Ihr Vater Johannes ist der jüngere Bruder von Textilunternehmer Wolfgang Grupp, dessen Kinder Bonita und Wolfgang junior sind ihre Cousine und ihr Cousin.