Nichte von Trigema-Chef: Isabel Grupp-Kofler kritisiert Regierung nach 1000-Euro-Flop

Familienunternehmerin Isabel Grupp-Kofler erklärt, warum die 1000-Euro-Prämie von Anfang an der falsche Ansatz war – und welche Reformen die deutsche Wirtschaft jetzt dringend braucht.
Der sogenannte Krisenbonus, mit dem Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis zu 1000 Euro steuer- und abgabenfrei hätten zahlen sollen, ist gescheitert. Der Bundesrat hatte dem Vorhaben der Bundesregierung am vergangenen Freitag die Zustimmung verweigert. Jetzt rechnet Familienunternehmerin Isabel Grupp-Kofler mit der Bundesregierung ab.