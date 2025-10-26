Florian Silbereisen ist nicht der Einzige in seiner Familie mit musikalischem Talent. Seine Nichte und sein Neffe treten als Duo auf und bespielen als "Die Silbereisens" Hochzeiten und Taufen in Niederbayern.

Bekommt Florian Silbereisen (44) bald Konkurrenz aus der eigenen Familie? Auf Instagram präsentieren sich Sara (25) und David Silbereisen (26) als "Die Silbereisens" und bieten ihre Auftritte für private Feiern an. Bei den beiden handelt es sich um die Nichte und den Neffen des Schlagerstars, wie der "Merkur" berichtet. Sie sind demnach die Kinder von Silbereisens Schwester.

Das Geschwister-Duo aus Niederbayern hat sich auf Auftritte bei Hochzeiten, Taufen und ähnlichen Anlässen spezialisiert. Dabei treten Sara und David entweder gemeinsam oder einzeln auf, David spielt auch Gitarre dazu. Anders als ihr prominenter Onkel streben der Berufsfeuerwehrmann und die Krankenschwester aber (noch) keine Karriere im Rampenlicht an. In einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account stellen sie klar: "David lebt in München, Sara in Passau. Neben der Musik arbeiten wir beide in Vollzeit." Die Musik bezeichnen sie als "Herzensangelegenheit, die wir als Nebentätigkeit ausüben".

Musik, Moderation und Schauspiel

Sollten sie einmal doch fest im Showgeschäft Fuß fassen wollen, können sie von Florian Silbereisen auf jeden Fall eine Menge lernen. Er hat sich seit Jahren als vielseitigster Künstler etabliert: Neben seiner eigenen Musikkarriere überzeugt er vor allem als Entertainer und moderiert zahlreiche erfolgreiche TV-Shows, bei denen er nicht nur Stars aus Schlager und Pop begrüßt, sondern auch selbst auf der Bühne Duette präsentiert. Erst kürzlich führte Silbereisen wieder durch seinen "Schlagerbooom", zur Weihnachtszeit steht traditionell das "Adventsfest der 10.000 Lichter" an.

Darüber hinaus ist er auch als Schauspieler aktiv - seit 2019 spielt Silbereisen den "Traumschiff"-Kapitän Max Parger im ZDF. Die nächste Folge, bei der er mit seiner Crew nach Auckland reist, läuft am 23. November um 20:15 Uhr.