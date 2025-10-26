Florian Silbereisen ist nicht der Einzige in seiner Familie mit musikalischem Talent. Seine Nichte und sein Neffe treten als Duo auf und bespielen als "Die Silbereisens" Hochzeiten und Taufen in Niederbayern.
Bekommt Florian Silbereisen (44) bald Konkurrenz aus der eigenen Familie? Auf Instagram präsentieren sich Sara (25) und David Silbereisen (26) als "Die Silbereisens" und bieten ihre Auftritte für private Feiern an. Bei den beiden handelt es sich um die Nichte und den Neffen des Schlagerstars, wie der "Merkur" berichtet. Sie sind demnach die Kinder von Silbereisens Schwester.