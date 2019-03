Wo landet der VfB am Saisonende?

Tippen Sie die VfB-Spieltage selbst – mit unserem Nichtabstiegs-Rechner!

Noch zehn Partien hat der VfB Stuttgart in dieser Saison vor der Brust. Reicht es für den Klassenverbleib? Finden Sie es heraus – mit unserem Nichtabstiegs-Rechner!

Stuttgart - Zehn verbleibende Spieltage, 30 noch zu vergebende Punkte, zwei Punkte Abstand zum rettenden Ufer – die Ausgangslage für den VfB Stuttgart gestaltet sich nach dem Sieg gegen Hannover 96 schwierig, aber nicht unlösbar. Nun stehen für die Weiß-Roten 90 schwere Minuten in Dortmund an. Vor der berüchtigten „Gelben Wand“ kämpft die Weinzierl-Elf an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) um die nächsten Punkte.

Wird es am Ende für den Klassenerhalt reichen? Ist nur noch der Relegationsplatz drin? Oder darf man gar nach weiter oben schielen? Finden Sie es heraus – mit unserem Nichtabstiegs-Rechner!