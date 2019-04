1 Mit unserem Nichtabstiegs-Rechner können Sie herausfinden, wie viele Punkte der VfB noch holt. Foto: Pressefoto Baumann

Schafft der VfB den Nichtabstieg? Müssen die Schwaben über die Relegation? Finden Sie es heraus – mit unserem Nichtabstiegs-Rechner.

Stuttgart - Noch sechs reguläre Saisonspiele stehen für den VfB Stuttgart an. Sechs Endspiele. Noch 18 Punkte können die Schwaben also einfahren – die nächsten drei stehen an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen zur Vergabe.

Wofür reicht es für den VfB noch? Gelingt der Klassenerhalt? Müssen die Weiß-Roten zum zweiten Mal innerhalb der letzten Jahre absteigen? Oder ist gar der 15. Tabellenplatz noch drin? Finden Sie es selbst heraus – mit unseren Nichtabstiegs-Rechner können Sie die letzten Spieltage durchtippen.