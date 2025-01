Nicht wegen Rechtsstreitigkeiten: Blake Lively und Ryan Reynolds sagen Golden Globes ab

1 Blake Lively und Ryan Reynolds kommen nicht zu den Golden Globes. Foto: lev radin/Shutterstock.com

Obwohl Ryan Reynolds für "Deadpool & Wolverine" nominiert ist, werden er und Ehefrau Blake Lively nicht bei den Golden Globes erscheinen. Der Grund soll aber nicht der laufende Rechtsstreit zwischen Lively und Justin Baldoni sein.











Link kopiert



Hollywoodstar Ryan Reynolds (48) und seine Ehefrau Blake Lively (37) werden bei der prestigeträchtigen Verleihung der Golden Globe Awards am 5. Januar (Ortszeit) im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, nicht anwesend sein. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Reynolds ist zusammen mit Co-Star Hugh Jackman (56) in der Kategorie "Cinematic and Box Office Achievement" für den Blockbuster "Deadpool & Wolverine" (2024) nominiert. Auch Jackman wird bei der Preisverleihung nicht vor Ort sein.