Nicht vor Ort im Gericht: Marius Borg Høiby verfolgt die Urteilsverkündung aus dem Gefängnis

Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wird bei der Verkündung seines Urteils am Montag nicht persönlich erscheinen. Aus gesundheitlichen Gründen verfolgt der 29-Jährige den Termin per Video aus der Haft. Ihm werden 40 Anklagepunkte zur Last gelegt.
Marius Borg Høiby (29), Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), wird bei der Verkündung seines Urteils am kommenden Montag nicht persönlich im Gerichtssaal erscheinen. Wie das Bezirksgericht Oslo laut übereinstimmenden Medienberichten mitteilte, verfolgt der 29-Jährige die Urteilsverkündung "aus dokumentierten gesundheitlichen Gründen" per Videoverbindung aus dem Gefängnis. Seine Anwältin Ellen Holager Andenæs bestätigte dies, machte zum Gesundheitszustand ihres Mandanten aber keine näheren Angaben. Zuvor war berichtet worden, dass Høiby am Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.