Das Finale der Amazon-Serie "The Boys" stieß nicht auf universelle Gegenliebe. Dazu nahm jetzt Serienmacher Eric Kripke Stellung - und machte sich für mehr Gelassenheit stark.
Mehr als zwei Wochen nach dem Serienfinale von "The Boys" diskutieren Fans und Zuschauer in sozialen Netzwerken und dem Internet immer noch lebhaft. Einigen gefiel das Ende der Amazon-Serie um Billy Butcher (Karl Urban, 54) und Co. nicht - wie eigentlich fast immer in solchen Fällen. Serienschöpfer Eric Kripke (52) gab jetzt gegenüber dem US-Portal "TVLine" zu, dass er vieles von solchen Diskussionen verfolgen würde. Doch er warnt auch davor, dem Netz zu viel Bedeutung zuzumessen.