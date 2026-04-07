„Nicht öffentlich äußern“: Geplatzter O-Bus-Auftrag kann für die Stadt Esslingen teuer werden

Ein Auftrag über 46 O-Busse war wegen Insolvenz des Herstellers storniert worden. Die Stadt Esslingen fand einen neuen Lieferanten, doch die Sache könnte Folgen haben.
Mit zusätzlichen Batterie-O-Bussen will Esslingen den innerstädtischen Busverkehr komplett emissionsfrei aufstellen. Das hat dem Städtischen Verkehrsbetrieb (SVE) Anerkennung eingebracht und dem Stadtsäckel einen stattlichen Bundeszuschuss. Doch die Freude hat im Sommer 2024 einen Dämpfer erhalten, als der Hersteller Van Hool Insolvenz anmeldete und die Esslinger Bestellung für 46 O-Busse mit Batterie damit nichtig wurde. Der SVE fand einen neuen Lieferanten, der die Busse sogar günstiger anbot.