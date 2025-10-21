Die vielen Kreuzbandrisse im Frauenfußball beschäftigen Spielerinnen, Experten, Clubs, Fans und Verbände. Nach dem erneuten Ausfall von Lena Oberdorf wird dringend eine Lösung gesucht.
München/Düsseldorf - Vor allem die Nationalspielerinnen leiden mit Lena Oberdorf. "Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen", schreibt DFB-Kapitänin Giulia Gwinn auf Instagram unter ein Foto, welches das Duo vom FC Bayern eng umarmt zeigt. Oberdorfs zweiter Kreuzbandriss innerhalb von 15 Monaten wirft wieder einmal die Frage auf: Warum passiert diese Knieverletzung bei Fußballerinnen öfter als bei ihren männlichen Kollegen? Und: Wird genug dagegen getan?