Nicht nur Helene und Florian Silbereisen Diese Promis trennten sich 2018

Von red 26. Dezember 2018 - 19:36 Uhr

Selena Gomez und Justin Bieber gehen ebenso getrennte Wege wir Helene Fischer und Florian Silbereisen. Foto: Glomex/Promiflash

Nicht bei allem Promi-Paaren ist es in 2018 in der Liebe optimal gelaufen. Wir listen auf, welche bekannten Paare sich in den vergangenen zwölf Monaten getrennt haben.

Stuttgart - Das Jahr 2018 stand nicht für alle Promis im Zeichen der Liebe! Erst kürzlich schockte das Traumpaar der deutschen Schlager-Szene die Fans mit seiner Trennung. Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) bestätigten nach zehn gemeinsamen Jahren ihr offizielles Liebes-Aus.

Aber sie sind längst nicht das einzige Couple, das einen Schlussstrich unter seine Beziehung zog. Im März dieses Jahres fand die Love-Story von Justin Bieber (24) und Selena Gomez (26) ihr Ende. Nach einer jahrelangen On-Off-Beziehung gingen die beiden Musiker endgültig getrennte Wege.

Das Ehe-Aus von Channing Tatum (38) und seiner Frau Jenna Dewan (38) war ebenfalls ein schwerer Schlag für viele Fans. Zwölf lange Jahre galten die Step Up-Schauspieler als eines der absoluten Vorzeige-Pärchen in Hollywood. Aber im April gaben die beiden ihre einvernehmliche Trennung bekannt.

In unserem Video zeigen wir weitere prominte Paare, die sich in diesem Jahr getrennt haben.