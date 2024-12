Lange waren die Brüder Liam (52) und Noel Gallagher (57) zerstritten, lösten 2009 ihre Kultband auf. Am 27. August kündigten sie dann überraschend ihre "OASIS LIVE '25"-Reuniontour an. Noel Gallghers Tochter Anaïs hatte allerdings "keine Ahnung" von der Oasis-Wiedervereinigung.

Das Model (24) "schrieb Leute an, um herauszufinden, ob es wahr ist". Das hat Blossoms-Sänger Tom Ogden (31) während eines Gesprächs in der "Radio X"-Show "The A to X of 2024 with Blossoms" verraten. Sie habe davon wie jeder andere auf der Welt erst am 27. August erfahren.

"Wisst ihr was? Noels Tochter Anaïs wohnte bei mir und Katie [seine Frau, Anm. der Red.], als diese neuen Geschichten aufkamen", erzählte der Frontmann der britischen Rockband. "Sie hatte eigentlich keine Ahnung." Der Rest sei Geschichte. "Oasis waren zurück. Überall war es ausverkauft. Ticket-Chaos."

Er gab zu, dass er hofft, für sich und seine Bandkollegen ein Ticket für die kommende legendäre Welttournee zu ergattern: "Wir werden Anaïs auf jeden Fall darauf ansprechen."

"Meine Mutter hat sich nie darum geschert"

Die Gallagher-Brüder waren seit der Trennung der Band im Jahr 2009 entzweit. Noel Gallagher sagte damals: "Ich konnte einfach nicht einen Tag länger mit Liam arbeiten." Im August gaben sie mit der Ankündigung, dass Oasis sich 2025 für eine Reihe von Stadionterminen wieder zusammenfinden werden, auch ihre Versöhnung bekannt.

Als er nach der Reaktion seiner Mutter Peggy (81) gefragt wurde, berichtete Gallagher Reportern der englischen Zeitung "The Sun": "Als wir ihr sagten, dass wir wieder zusammenkommen, sagte sie: 'Sicher, das wird schön sein'. Meine Mutter hat sich nicht darum geschert. Meine Mutter hat sich nie darum geschert, nie." War er deswegen so schweigsam gegenüber anderen Familienmitgliedern wie seiner Tochter?

Im Gespräch mit der "Sun" erklärte Noel zudem, dass die Tournee "nicht mehr so laut sein wird wie früher", weil sie jetzt auf der "falschen Seite der 50" sind und die Konzertreihe eher eine "Ehrenrunde" für die Band sein würde.

Außerdem werde Oasis-Mitbegründer Paul Arthurs, besser bekannt als Bonehead, sich den Brüdern als Teil des Line-ups für ihre mit Spannung erwartete Reunion-Tour anschließen.

Tourstart ist am 4. Juli in Cardiff. Ein Deutschlandkonzert ist bisher nicht geplant.