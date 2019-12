1 Ulrike Schmidtgen, Joachim Oster und Hartmuth Schultz. Foto: factum/Granville

Exakte Messungen sollen zeigen, in welchem Zustand Fahrbahnen und Gehsteige in Ludwigsburg sind. Denn die Autofahrer sollen sicher von A nach B kommen. Die Stadt will aber auch wissen, was ihre Straßen wert sind.

Ludwigsburg - Dass die Stuttgarter Straße tiefe Spurrinnen aufweist und auch so manche Seitengasse in Ludwigsburg ziemliche Schlaglöcher hat, wissen Rad- und Autofahrer aus leidvoller Erfahrung. Jetzt aber wollte der städtische Fachbereich Tiefbau und Grünflächen ganz genau wissen, wie es um den Zustand der Fahrbahnen und Gehwege in der Barockstadt bestellt ist. Dabei liegt den Verantwortlichen nicht nur das Wohl der Verkehrsteilnehmer am Herz, es geht auch darum, den gegenwärtigen Wert der Straßen zu ermitteln.

Wochenlang ist Hartmuth Schultz mit seinem Wagen voller Messgeräte durch die Stadt gefahren – mit Videokameras vorne und hinten und an beiden Seiten. Insgesamt musste er eine Strecke von etwa 300 Kilometer sehr genau ins Visier nehmen. Mal hat er dafür mit einer Filmkamera gearbeitet, mal mit eher konventionellen, ganz mechanischen Messgeräten wie einem Metermaß oder einer Art von Wasserwaage.

Angst vor Aquaplaning

Die letzte konkrete Zustandsbewertung sei 2012 vorgenommen worden, sagt Ulrike Schmidtgen. Mit Einführung der Doppik in der Haushaltsführung waren die Kommunen dazu verpflichtet auch das Vermögen zu bewerten, das in Form von Verkehrswegen vorliegt. „Dazu haben wir die Werte aus alten Unterlagen zusammengetragen“, sagt die Leiterin des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen. Außerdem konnte man die Pläne und Abrechnungen für die jüngsten Baumaßnahmen heranziehen, durch die der Wert selbstverständlich angestiegen ist.

Aber auch damit hat man noch nicht die tatsächliche Situation erfasst. Darum werden Experten wie Schultz damit beauftragt, Zustandsprüfungen vorzunehmen. „So etwas müssen wir etwa alle fünf bis sieben Jahre machen“, sagt Projektleiter Joachim Oster. „Wir müssen wissen, ob wir bei unserem Level bleiben, oder ob wir für den Erhalt mehr in die Straßen investieren müssen.“ Schultz hat dafür eine exakte Karte der Ludwigsburger Straßen und Gässchen erhalten, um sie ganz genau zu untersuchen. Das heißt, er musste Ausschau halten nach Spurrillen oder sogenannten Netzrissen, wie sie etwa Lastwagen beim Rangieren auf Gehwegen produzieren, oder Flickstellen, die beim nächsten Frost aufplatzen könnten.

Schwerlastverkehr macht Probleme

„Natürlich geht es bei der Prüfung immer auch um die Verkehrssicherheit“, sagt Schmidtgen. Wenn da Gravierendes entdeckt werde, müsse unverzüglich gehandelt werden. Sie spricht von einer „Übernutzung“, meist durch Schwerlastverkehr.

„Wenn es tiefe Spurrillen gibt, ist die Gefahr von Aquaplaning groß“, sagt Schultz. Das heißt, wenn sie vier bis fünf Zentimeter tief sind, wird es kritisch. „Das ist natürlich besonders vor Ampeln oder an Bushaltestellen zu beobachten, weil schwere Busse oder Lkw beim Abbremsen den Belag verschieben.“ Nach Abschluss der Messfahrten werden die Daten nun ausgewertet. Im Frühjahr will der Fachbereich dem Gemeinderat berichten. Dann wird sich zeigen, wie viel Ludwigsburg in seine Straßen investieren muss.