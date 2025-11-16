Nicht nur bei Jacken: Olivgrün ist jetzt wieder voll im Trend

Lange galt Olivgrün als praktische Alltagsfarbe - jetzt ist der Ton zurück auf den Laufstegen und in unseren Kleiderschränken. Von Strick bis zu Accessoires: So trägt man die Trendfarbe der Saison.

Olivgrün war lange die Farbe von Feldjacken und Outdoorhosen. Jetzt meldet sich der Farbton zurück - und das nicht bloß bei Jacken, sondern richtig schick. Modemagazine wie "Vogue" oder "Harper's Bazaar" haben Olivgrün zu einer der führenden Herbst- und Winterfarben des Jahres ernannt. Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit und ein Hauch von Boho machen das Grün zur Must-have-Nuance.

Die neue Eleganz von Olivgrün Warum gerade jetzt Olivgrün? Ganz einfach: Die Farbe verbindet Ruhe und Natürlichkeit mit einer subtilen Raffinesse, die perfekt in den Zeitgeist passt. Nach Jahren von leuchtenden Trendfarben und minimalistischen Neutraltönen ist Olivgrün die harmonische Mitte - warm, erdig und doch modern. Der Ton bewegt sich mühelos zwischen Alltagsmode und High Fashion.

Auch auf den Laufstegen war Olivgrün allgegenwärtig. Große Modehäuser wie Gucci, Hermès und Saint Laurent zeigten fließende Kleider, strukturierte Blazer und elegante Mäntel in der Farbe, die an Natur erinnert, aber keineswegs rustikal wirkt. "Harper's Bazaar" beschreibt Olivgrün als eine sanfte Art, dem Winterblues zu entgehen - ohne gleich mit starken Farben überladen zu wirken.

Was Olivgrün so besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Es lässt sich elegant, lässig oder minimalistisch stylen - und überdauert Trends. Anders als knallige Saisonfarben verliert Olivgrün nie an Wirkung. Es fügt sich mühelos in bestehende Garderoben ein und schafft ein Gleichgewicht zwischen Understatement und Charakter.

So stylt man Olivgrün

Ob im Office, beim Stadtbummel oder zum Dinner - Olivgrün lässt sich zu fast allem kombinieren. Besonders harmonisch wirkt ein Look, wenn verschiedene Grüntöne miteinander kombiniert werden: etwa Salbei, Khaki oder dunkles Waldgrün. Wer es kontrastreicher mag, kombiniert Olivgrün mit dunklem Braun, Marineblau oder einem tiefen Burgunderrot - so wirkt der Look urban und luxuriös.

Röcke und Hosen in Olivgrün sind die unkomplizierteste Art, den Trend in den Alltag zu integrieren. Ein Midirock aus fließendem Satin oder eine weite Hose aus Wolle oder Cord bringen Bewegung und Struktur ins Outfit. Dazu passen neutrale Basics wie ein cremefarbener Rollkragenpullover oder ein hellgraues Hemd. Besonders modern wirkt Oliv im Materialmix - etwa mit glänzender Seide oder mattem Leder.

Auch Strick spielt eine große Rolle: Pullover, Cardigans und Pullunder in Olivgrün strahlen Wärme aus, ohne bieder zu wirken. Ein grob gestrickter Oversized-Pullover verleiht Jeans und Lederrock sofort mehr Tiefe, während ein feiner Cardigan in Kombination mit einem weißen Tanktop oder einer hellen Bluse einen Hauch Pariser Lässigkeit versprüht.

Accessoires in Olivgrün

Wer den Trend lieber langsam angeht, kann Olivgrün wunderbar über Accessoires in die Garderobe holen. Eine Tasche in olivfarbenem Glattleder - etwa eine kleine Crossbody-Bag oder Clutch - wirkt edel und unaufdringlich. Besonders schön ist der Ton bei mattem, gebürstetem Leder, das an Vintage-Material erinnert.

Auch bei Schuhen feiert Olivgrün ein Comeback. Loafer, kniehohe Stiefel oder Ankle Boots in gedecktem Grün setzen elegante Akzente zu Jeans, Strickkleid oder Wollrock. Für den Sommer sind Sandalen mit goldenen Schnallen oder Espadrilles mit olivfarbenem Canvas eine dezente, aber spannende Wahl.

Schmuck in Olivgrün muss nicht laut sein: kleine Ohrringe oder Ringe mit grünen Steinen - etwa Peridot, Jade oder Smaragd - greifen den Ton subtil auf und wirken besonders schön in Kombination mit goldenen Metallen. Gold betont die Wärme des Olivtons, während Silber den Kontrast betont und den Look moderner erscheinen lässt.