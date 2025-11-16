Nicht nur bei Jacken: Olivgrün ist jetzt wieder voll im Trend

Lange galt Olivgrün als praktische Alltagsfarbe - jetzt ist der Ton zurück auf den Laufstegen und in unseren Kleiderschränken. Von Strick bis zu Accessoires: So trägt man die Trendfarbe der Saison.
Olivgrün war lange die Farbe von Feldjacken und Outdoorhosen. Jetzt meldet sich der Farbton zurück - und das nicht bloß bei Jacken, sondern richtig schick. Modemagazine wie "Vogue" oder "Harper's Bazaar" haben Olivgrün zu einer der führenden Herbst- und Winterfarben des Jahres ernannt. Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit und ein Hauch von Boho machen das Grün zur Must-have-Nuance.