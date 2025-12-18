Morgens das warme Bett zu verlassen, wird leichter, wenn man das Gefühl einfach mitnehmen kann. So funktioniert "Duvet Dressing", der gemütlichste Trend des Winters.

Einer der schlimmsten Aspekte des Winters ist der Moment, in dem man sich aus seinem perfekt gewärmten Bett schälen muss, um den Tag zu begrüßen. Das Leben wäre so viel erträglicher, wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, die Daunendecke einfach hinter sich herzuziehen. Und genau hier kommt die gute Nachricht: Diesen Winter ist genau das erlaubt - zumindest fast. Die Modewelt ist besessen vom Phänomen, das liebevoll "Duvet Dressing" (auf Deutsch etwa: "Bettdecken-Look") genannt wird.

Auf dem roten Teppich zeigt sich der Trend in Form von voluminösen Roben und Stoffen, die verdächtig nach Bettwäsche aussehen. Im Alltag übersetzt sich das in tragbare, aber dennoch riesige Röcke und grobe Strickpullover - groß, gemütlich, aber ein wenig realistischer als eine Matratze auf dem Rücken.

Go Big or Stay Home

Voluminöse Silhouetten bahnen sich schon seit Monaten ihren Weg in die Trends, zuletzt zeigten sich auch immer mehr Stars in "großen" Roben auf dem roten Teppich - zuletzt etwa Rihanna bei den Gotham Awards Anfang Dezember. Die Sängerin erschien in einer maßgeschneiderten rosafarbenen Balenciaga-Robe mit tiefer Taille und einer Schleppe, die im Grunde eine luxuriöse Bettdecke war.

Popstar Sabrina Carpenter trug bereits zur Met Gala 2024 eine Robe im Meerjungfrauen-Stil mit einem voluminösen "Duvet"-Unterteil. Bei der Met Gala 2025 trug Tennisstar Serena Williams ein mit Daunen gefülltes Moncler-Cape.

Gemütlichkeit war im Winter schon immer ein Thema, aber dieses Level an "Verhüllung" ist neu. Es ist eine Weiterentwicklung der Bubble Skirts der 2010er Jahre, aber die Designer denken jetzt größer. Paloma Wool steckte ihre Models bereits im März in Duvet-Designs, und Balenciaga zeigte in der Frühjahr/Sommer-Show 2026 ähnliche Looks.

So funktioniert der Look im Alltag

Natürlich sind massive Abendroben das extremste Beispiel, aber der Trend lässt sich wunderbar in den Alltag integrieren. Das Geheimnis liegt in der Kombination: Ein voluminöser, gepolsterter Rock (wie etwa der Dior-Rock von Jennifer Lawrence beim Filmfest in Rom) passt perfekt zu einem Oversized-T-Shirt oder einem grob gestrickten Pullover.