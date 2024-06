1 Erst einmal nicht mehr für den DFB am Ball: VfB-Torhüter Alexander Nübel. Foto: imago/Robin Rudel

Die überraschende Ausbootung aus dem endgültigen EM-Kader ist eine herbe Enttäuschung für Alexander Nübel – auf Sicht stehen dem VfB-Torhüter aber alle Türen offen, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.











Jetzt also doch – entgegen seiner (eigentlich) verbindlichen Ankündigung, mit vier Torhütern in die EM gehen zu wollen, streicht Julian Nagelsmann einen Torwart aus dem endgültigen Aufgebot. Und es trifft: VfB-Keeper Alexander Nübel. Das ist zum einen eine herbe Enttäuschung für den Torwart selbst, der nach der Nominierung in den vorläufigen Kader und den Aussagen des Bundestrainers so große wie berechtigte Hoffnungen auf sein erstes großes Turnier hatte. Und auch der VfB, seine Verantwortlichen und die Fans sind sicher nicht erfreut über die Entscheidung. Denn nun wird aus dem Stuttgarter Quintett in der DFB-Elf nur noch ein Quartett beim Heimturnier.