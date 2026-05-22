"Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca": Christine Neubauer hat in einem Interview verraten, warum sie sich von der Partymeile fernhält. Interesse zeigt sie trotzdem.
Christine Neubauer (63) lebt zwar auf Mallorca, vom Ballermann hält sie sich aber fern: "Einmal bin ich mit dem Auto am Bierkönig vorbeigefahren, in unserem offenen Jeep. Als die Leute mich sahen, ging das Gegröhle schon los: 'Die Neubauer!'", sagte die Schauspielerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Im Megapark sei sie zwar schon gewesen, aber nur in einem nicht öffentlichen Bereich: "Das war eine Mottoparty mit geladenen Gästen, im geschlossenen Bereich. Ich hatte eine Perücke auf und wurde trotzdem erkannt. Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig."