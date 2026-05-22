"Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca": Christine Neubauer hat in einem Interview verraten, warum sie sich von der Partymeile fernhält. Interesse zeigt sie trotzdem.

Christine Neubauer (63) lebt zwar auf Mallorca, vom Ballermann hält sie sich aber fern: "Einmal bin ich mit dem Auto am Bierkönig vorbeigefahren, in unserem offenen Jeep. Als die Leute mich sahen, ging das Gegröhle schon los: 'Die Neubauer!'", sagte die Schauspielerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Im Megapark sei sie zwar schon gewesen, aber nur in einem nicht öffentlichen Bereich: "Das war eine Mottoparty mit geladenen Gästen, im geschlossenen Bereich. Ich hatte eine Perücke auf und wurde trotzdem erkannt. Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig."

Außerdem sagte sie in dem Interview über Mallorcas Partymeile: "Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca." Sie fügte aber hinzu, sie sei vorurteilsfrei erzogen worden "und zum Ballermann sage ich nur: Leben und leben lassen". Es würde sie "fast interessieren, mal eine Ballermann-Party mitzumachen. Ich habe sogar so eine Art Einladung", so Neubauer weiter.

Kommt sie zu einem Konzert von Lorenz Büffel?

Die 63-Jährige erzählte der Zeitung, dass in einem Café ein Mann mit den Worten auf sie zugekommen sei: "Guten Tag, Frau Neubauer, mein Name ist Lorenz Büffel. Das hier ist meine Mutter, und die hätte gern ein Foto mit Ihnen". Sie habe mit ihm dann Nummern ausgetauscht "und jetzt würde ich gern mal auf ein Konzert von ihm. Aber ich traue mich nicht".

Erst mal hat die Schauspielerin aber wohl eh andere Pläne: Nach ihrer Hochzeit im kleinen Kreis planen sie und Fotograf José Campos (60) ihr erstes gemeinsames Projekt als Ehepaar. Wie die beiden in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" verrieten, werden sie ihre Flitterwochen in seiner Heimat verbringen. "Unsere Hochzeitsreise geht nach Chile", erklärte Neubauer. Dort schließe sich der Kreis mit einem privaten und beruflichen Lebenstraum. "Wir drehen mit unserer gemeinsamen Produktionsfirma Santiago Film einen Road Movie in der Atacama-Wüste, dort, wo wir uns kennengelernt haben."

Auch Campos' Familie wollen sie während der Reise treffen. Anfang Mai hatte das Magazin "Bunte" berichtet, dass die Trauung des Paares, das seit 2011 zusammen ist, auf Mallorca im engsten Familienkreis stattfand. Die beiden leben auf der Baleareninseln und in Deutschland.