Nicht mehr meine Tasse Tee: Tim Mälzer kündigte Edel-Job nach Dinner für britische Royals

Mit seinen 53 Jahren blickt Tim Mälzer auf eine beeindruckende Karriere als Koch, TV-Star und Kochbuchautor zurück. Dass er dabei auch einige unschöne Dinge erleben musste, offenbart er nun im "deep und deutlich"-Talk des NDR. Dabei spielte auch das damalige Royal-Paar König Charles III. (75) und Lady Diana (1961-1997) eine indirekte Rolle.

Schockierende Schilderungen im NDR-Talk

In dem Talk mit den Moderatoren Aminata Belli (32) und Aurel Mertz (35) berichtet Mälzer von schockierenden Erlebnissen vor seinem großen Durchbruch als Fernsehkoch und Restaurantbesitzer, die sich in den Neunzigerjahren abspielten. In dieser Zeit arbeitete er, nach seiner Ausbildung im Hamburger Hotel InterContinental, als Koch im noblen Hotel Ritz in London. Dass er den prestigeträchtigen Job nach relativ kurzer Zeit wieder hinschmiss, hatte seinen Schilderungen zufolge mit den unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu tun - und mit einem Dinner für die britischen Royals.

Lesen Sie auch

Im NDR-Talk berichtet Tim Mälzer von massiven Gewalterfahrungen hinter den feinen Kulissen: "Neben mir wurde jemand mit einem heißen Messer verbrannt, weil er die Stopfleber nicht schnell genug geschält hat. Ich war selber dabei, wie jemand in der Küche von sechs Leuten zusammengetreten wurde, weil er uns so massiv auf den Sack ging. Wir waren rassistisch, sexistisch, wir waren alles. Es war unterirdisch. Geistig minderbemittelte Leute sind wir physisch angegangen. Ich war ein Mittäter, allein weil ich zugeguckt habe."

Kündigung nach Dinner für Lady Di und Prinz Charles

Der Tropfen, der das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht habe, sei ein Essen für das britische Königshaus gewesen, "damals noch mit Di und Charles und dem ganzen Gebums". Nach der anstrengenden Koch-Arie habe der federführende "Pen Pusher" den Küchenchef vor versammelter Mannschaft derartig "zur Sau gemacht" und erniedrigt, dass jener schließlich weinend am Boden gelegen sei und sich dabei eingenässt habe.

Nach diesem Erlebnis habe Mälzer sich gedacht: "Woah, das ist glaube ich nicht mehr meine Tasse Tee." Am nächsten Tag sei er deshalb zum Küchenchef gegangen und habe gekündigt.

Im Anschluss blieb Mälzer nur noch eine kurze Zeit in London, arbeitete dort unter anderem für die italienische Kochlegende Gennaro Contaldo (75) und ging dann zurück nach Deutschland, um dort seine weitere Karriere in Angriff zu nehmen.