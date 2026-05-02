Vom 1. Mai bis zum 1. November sperrt Tirol Schleichwege für den Durchgangsverkehr. Wann Reisende selbst bei Stau nicht von der Autobahn abfahren dürfen...
Wer in diesem Sommer mit dem Auto oder dem Motorrad durch Tirol reist und im Stau steckt, sollte in einigen Fällen besser auf der Autobahn bleiben. Vom heutigen 1. Mai 2026 bis einschließlich 1. November 2026 greifen in dem österreichischen Bundesland erneut seit dem Jahr 2019 etablierte Fahrverbote für den Ausweichverkehr. Darauf weist das Land Tirol in einer Pressemitteilung hin.