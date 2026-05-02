Vom 1. Mai bis zum 1. November sperrt Tirol Schleichwege für den Durchgangsverkehr. Wann Reisende selbst bei Stau nicht von der Autobahn abfahren dürfen...

Wer in diesem Sommer mit dem Auto oder dem Motorrad durch Tirol reist und im Stau steckt, sollte in einigen Fällen besser auf der Autobahn bleiben. Vom heutigen 1. Mai 2026 bis einschließlich 1. November 2026 greifen in dem österreichischen Bundesland erneut seit dem Jahr 2019 etablierte Fahrverbote für den Ausweichverkehr. Darauf weist das Land Tirol in einer Pressemitteilung hin.

Wann und wo gelten die Sommerfahrverbote? Nach Angaben des Landes ist es während der Sommermonate stellenweise verboten, das "niederrangige Straßennetz" für Ausweichverkehr zu nutzen. Die Verbote gelten für "ausgewählte und für die Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den Tiroler Gemeinden relevante Abschnitte auf Landes- und Gemeindestraßen". Jeweils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen sowie an bestimmten Fenstertagen - aktuell werden der 29. Mai und der 2. Oktober genannt - gelten die Sperren zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Die diesjährigen Verbote wurden an Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren angepasst. Der Grund für die Maßnahme ist eine starke Belastung der Anrainergemeinden durch den Verkehr. Sobald sich auf Autobahnen oder Hauptverbindungen Staus bilden, weichen viele Reisende auf kleinere Landes- und Gemeindestraßen aus. "Wir schützen die Gemeinden entlang viel befahrener Reiserouten und verbannen den Durchzugsverkehr auf die Hauptverkehrswege", wird Landeshauptmann Anton Mattle zitiert. "Bei den Fahrverboten für den Ausweichverkehr geht es um eine Verkehrslenkung, um gegen die große Verkehrsbelastung der durchziehenden Fahrzeuge anzukämpfen."

Die Sommerfahrverbote sind auf ausgewählten Landes- und Gemeindestraßen im Großraum Innsbruck sowie in den Bezirken Reutte, Imst und Kufstein gültig. In letzterem Bezirk werden die Maßnahmen im Vergleich zu zuvor erweitert - die Wildbichler Straße in Fahrtrichtung Ebbs sowie die Gemeindestraßen in Walchsee gehören fortan ebenso zu den Verbotszonen. Die Verkehrssituation habe sich hier in den vergangenen Jahren Verkehrslandesrat René Zumtobel zufolge verschärft. Karten mit genauer Übersicht über die Maßnahmen stellt das Land Tirol auf seiner Webseite zur Verfügung.

Vorsicht, Polizei!

Die Sommerfahrverbote in Tirol gelten grundsätzlich für alle, die das niederrangige Straßennetz als Ausweichroute nutzen möchten. Anwohnerinnen und Anwohner sowie explizit in die jeweiligen Regionen reisende Urlaubsgäste oder Warenanlieferungen sind ausgenommen. Wer glaubt, dass nicht groß kontrolliert wird, irrt sich. Von der Polizei und von "vom Land Tirol bestellten Sicherheitsorganen" werden Kontrollen durchgeführt. Laut ADAC sei mit hohen Geldstrafen bei einer Zuwiderhandlung zu rechnen.

"Der Durchzugsverkehr belastet die Menschen, die Umwelt und die Infrastruktur in Tirol über die Maßen. Die umfangreichen Fahrverbote sind ein ganz wesentlicher Teil unserer Verkehrsmaßnahmen", erklärt Zumtobel. Sowohl er als auch Mattle erwarten, dass Anbieter von Navigationssoftware die Daten zu den Verboten einpflegen. Jene werden von der Verkehrspolizei in das Verkehrsinformationssystem des Innenministeriums eingespielt und sollen daher abrufbar sein.