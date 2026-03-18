Nicht mal Ekat weiß, was er plant: Lets Dance-Kandidat Simon Gosejohann kündigt Überraschung an

"Let's Dance"-Kandidat Simon Gosejohann hat einen Geheimplan, wie er und Ekat in die nächste Runde kommen. Nicht mal seine Tanzpartnerin wurde eingeweiht. Doch auch am Tanz der Woche haben die beiden fleißig gearbeitet - diesmal sogar mit der Unterstützung von "Drill instructor" Detlef Soost.
"Du bist hierhergekommen, du konntest kaum laufen!" - Jetzt seien mit etwas Fantasie zumindest schon erste Tanzschritte zu erkennen, lautete das Resümee von "Let's Dance"-Juror Jorge González (58) nach dem Auftritt von Comedian Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) in der vergangenen Show. Lediglich 10 Punkte bekamen sie für ihren langsamen Walzer von der Jury. Die Zuschaueranrufe retteten die beiden in die nächste Runde. Doch nun soll alles anders werden. Gosejohann plant etwas, wie er in einer Instagram-Story am Rande des Tanztrainings verriet.