Nicht mal Ekat weiß, was er plant: Lets Dance-Kandidat Simon Gosejohann kündigt Überraschung an

"Let's Dance"-Kandidat Simon Gosejohann hat einen Geheimplan, wie er und Ekat in die nächste Runde kommen. Nicht mal seine Tanzpartnerin wurde eingeweiht. Doch auch am Tanz der Woche haben die beiden fleißig gearbeitet - diesmal sogar mit der Unterstützung von "Drill instructor" Detlef Soost.

"Du bist hierhergekommen, du konntest kaum laufen!" - Jetzt seien mit etwas Fantasie zumindest schon erste Tanzschritte zu erkennen, lautete das Resümee von "Let's Dance"-Juror Jorge González (58) nach dem Auftritt von Comedian Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) in der vergangenen Show. Lediglich 10 Punkte bekamen sie für ihren langsamen Walzer von der Jury. Die Zuschaueranrufe retteten die beiden in die nächste Runde. Doch nun soll alles anders werden. Gosejohann plant etwas, wie er in einer Instagram-Story am Rande des Tanztrainings verriet.

Simon Gosejohann kündigt große Überraschung an "Ich weiß, wie wir weiterkommen, diesmal. Diesmal weiß ich's. Wir kommen weiter. Ich will das, so lasse ich mich nicht abspeisen. Ich tanz jetzt 'ne Runde weiter hier", sagt er siegesgewiss. Und während er redet, wird Ekat immer unsicherer: "Ja? Ich bin gespannt - wenn du das schon so sagst! Was für ein Geheimnis hast du da vorbereitet? Sag mir später Bescheid, wenn du es nicht verraten willst, aber ich muss es wissen. Nicht, dass du plötzlich etwas anderes tanzt?", lacht sie ängstlich in die Handykamera.

"Simoscha hat etwas vor ...", kommentiert sie anschließend den Clip und fügt ein "Oh Mann, was wird das?" hinzu. Und Gosejohann? Der bestätigte abermals, dass da was kommt: "Isso!!!" Noch einen kleinen Hinweis für alle, die mitraten wollen, gibt er: "Ich folge deinen Worten, Ekat ... und von mir kommt noch ein bisschen Ä ..." - dann bricht der Clip ab.

Zusätzlicher Support von "Drill instructor" Detlef Soost

Im nächsten Clip zeigen die beiden einen Überraschungsgast beim Training. "Heute war ein mega Tag. Wir hatten einen zusätzlichen General", so Gosejohann - dann schwenkt die Kamera auf Choreograf Detlef Soost (55), Ekats "Let's Dance"-Promi im Jahr 2024. Die beiden belegten zusammen den dritten Platz. "Du bist General, ich bin Drill instructor", korrigierte Soost an Ekat gerichtet. Simon habe keine Wahl, "jetzt musst du am Freitag die Hütte abreißen", sagt die Rekordgewinnerin daraufhin.

Apropos Abreißen, eine kleine Verletzung zeugt bereits von großem Engagement der beiden. Denn im letzten Clip zeigen Leonova und Gosejohann eine kleine Schürfwunde an Ekats Schulter - "es bedeutet, wir geben wirklich alles", sagt sie - und dann gibt es sogar ein Lob für ihn: "Die letzten beiden Durchgänge waren richtig gut." Sie freuen sich auf Freitag, lautet das einhellige Fazit.

Das Ergebnis dieses geheimnisvollen Trainings können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der nächsten Live-Show von "Let's Dance" am 20. März ab 20:15 Uhr bei RTL oder RTL+ sehen.