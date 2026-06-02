Nicht länger verstecken: Darum machte Johann Lafer seine Krebserkrankung jetzt öffentlich

Johann Lafer hat seine Krebsdiagnose bereits im Januar 2024 erhalten, sie aber erst vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Warum es für ihn nun der richtige Zeitpunkt war, hat er in einem Interview erzählt.
TV-Koch Johann Lafer (68) kämpfte lange hinter den Kulissen gegen Lymphdrüsenkrebs, bevor er sich dazu entschied, die Öffentlichkeit über seine Krankheit zu informieren. Am vergangenen Wochenende gab er seine gesundheitlichen Probleme in verschiedenen Interviews sowie auf seinen Social-Media-Accounts bekannt. Im Magazin "Bunte", das am 3. Juni erscheint, begründet er nun diesen Schritt.