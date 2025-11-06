Nicht länger berechtigt: König Charles III. entzieht Andrew offiziell den Prinzentitel

Der britische König Charles III. hat jetzt auch offiziell seinem Bruder Andrew den Prinzentitel aberkannt. Daher wird Andrew Mountbatten Windsor etwa auch nicht mehr als "Königliche Hoheit" angesprochen.
König Charles III. (76) hat seinem Bruder Andrew Mountbatten Windsor (65) offiziell seinen Prinzentitel aberkannt. Nachdem der Schritt bereits zuvor angekündigt worden war, hat ein Eintrag im Regierungsblatt "The Gazette" diesen jetzt bestätigt. Die Verlautbarung erklärt, dass die Änderung vorgenommen wurde.